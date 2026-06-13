Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Другие новости
13 июня 2026, 11:04 | Обновлено 13 июня 2026, 11:47
5720
0

Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве

Бывший футболист сборной Украины опроверг, что работает на российские спецслужбы

13 июня 2026, 11:04 | Обновлено 13 июня 2026, 11:47
5720
0
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал появившуюся в последнее время в СМИ информацию о его предполагаемых связях с российскими спецслужбами.

«Комментировать бред и фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто распространяет такие истории. Стараюсь их не читать и не смотреть, хотя иногда эта информация все равно до меня доходит.

Гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», – подчеркнул Тимощук.

После начала полномасштабной войны Тимощук не покинул россию и продолжил работу в тренерском штабе «зенита», из-за чего неоднократно становился объектом критики со стороны украинского футбольного сообщества.

По теме:
У предателя Тимощука произошла истерика в россии
ФЕДЕЦКИЙ: «Татуировка Мальдеры? Был человек, бегавший с флагом Украины»
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Анатолий Тимощук
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(147)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу
Футбол | 13 июня 2026, 08:30 2
ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу
ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу

Жена футболиста поделилась атмосферными кадрами и обратилась к друзьям

Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Футбол | 12 июня 2026, 09:45 14
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда

Футболист может перейти в «Шахтер»

Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 12.06.2026, 09:41
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Звездный футболист Шахтера хочет стать игроком лондонского Челси
Футбол | 13.06.2026, 06:32
Звездный футболист Шахтера хочет стать игроком лондонского Челси
Звездный футболист Шахтера хочет стать игроком лондонского Челси
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13.06.2026, 08:40
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
12.06.2026, 11:08 14
Футбол
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 8
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
12.06.2026, 12:57 12
Волейбол
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 25
Футбол
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
12.06.2026, 05:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем