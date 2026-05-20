У предателя Тимощука случился истерика в россии

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, работающий в тренерском штабе «зенита», выразил недовольство отсутствием российского клуба в еврокубках.

После очередного чемпионства Тимощук заявил, что команде не хватает международных матчей и эмоций, связанных с выступлениями в Лиге чемпионов.

«Сейчас у нас нет еврокубков. Мы ждем их, чтобы с кем-то сыграть и показать свой уровень. Мы живем игрой и эмоциями», — сказал Тимощук.

Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.