ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой легионер ушел из Александрии

Контракт с бразильским полузащитником «Александрии» Матеусом прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.

Матеус дебютировал за «Александрию» 24 июля 2025 в домашнем поединке квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана» (0:2).

В общей сложности бразилец провел 16 официальных поединков: 14 в УПЛ (забил 2 гола) и 2 в Лиге конференций.

Матеус стал седьмым легионером, покинувшим «Александрию» после вылета команды из УПЛ. Только за Теди Цару удалось выручить средства – 400 тыс евро от ЛНЗ.