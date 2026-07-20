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Украина. Первая лига
20 июля 2026, 18:43 | Обновлено 20 июля 2026, 18:44
476
0

ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой легионер ушел из Александрии

Матеус покинул Александрию

20 июля 2026, 18:43 | Обновлено 20 июля 2026, 18:44
476
0
ОФИЦИАЛЬНО. Седьмой легионер ушел из Александрии
instagram.com/mateusamaral_04
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Контракт с бразильским полузащитником «Александрии» Матеусом прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.

Матеус дебютировал за «Александрию» 24 июля 2025 в домашнем поединке квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана» (0:2).

В общей сложности бразилец провел 16 официальных поединков: 14 в УПЛ (забил 2 гола) и 2 в Лиге конференций.

Матеус стал седьмым легионером, покинувшим «Александрию» после вылета команды из УПЛ. Только за Теди Цару удалось выручить средства – 400 тыс евро от ЛНЗ.

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Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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