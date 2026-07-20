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Украина. Первая лига
20 июля 2026, 10:59 | Обновлено 20 июля 2026, 11:18
406
0

«Я бы шлепнул голов 10!»: Новичок Александрии ошеломил смелым заявлением

Копина не скрывает своих амбиций в Первой лиге

20 июля 2026, 10:59 | Обновлено 20 июля 2026, 11:18
406
0
«Я бы шлепнул голов 10!»: Новичок Александрии ошеломил смелым заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Копина
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30-летний новичок «Александрии» Юрий Копына ответил на вопрос, чего он ожидает от себя в новом сезоне.

В прошлом сезоне команда из Кировоградской области вылетела из УПЛ и теперь будет выступать в Первой лиге. Копына присоединился к «Александрии» в начале июля на правах свободного агента. При этом футболист не скрывает своего желания проявить себя как можно лучше на футбольном поле.

«Мои цели на сезон? Да я бы шлепнул 10 голов, если бы получилось, и отдал бы 10 голевых передач. Было бы круто!» – признался Юрий.

Ранее Копына уже играл в составе «Александрии» с 2021 по 2025 годы. За этот период он провел 63 матча и забил один гол. В прошлом сезоне он выступал за львовский «Рух», сыграл в 21 матче и забил два мяча.

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Юрий Копына Александрия Первая лига Украины
Андрей Плыгун Источник: ФК Александрия
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