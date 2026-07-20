«Я бы шлепнул голов 10!»: Новичок Александрии ошеломил смелым заявлением

30-летний новичок «Александрии» Юрий Копына ответил на вопрос, чего он ожидает от себя в новом сезоне.

В прошлом сезоне команда из Кировоградской области вылетела из УПЛ и теперь будет выступать в Первой лиге. Копына присоединился к «Александрии» в начале июля на правах свободного агента. При этом футболист не скрывает своего желания проявить себя как можно лучше на футбольном поле.

«Мои цели на сезон? Да я бы шлепнул 10 голов, если бы получилось, и отдал бы 10 голевых передач. Было бы круто!» – признался Юрий.

Ранее Копына уже играл в составе «Александрии» с 2021 по 2025 годы. За этот период он провел 63 матча и забил один гол. В прошлом сезоне он выступал за львовский «Рух», сыграл в 21 матче и забил два мяча.