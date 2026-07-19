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Украина. Первая лига
19 июля 2026, 19:12 |
311
0

ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Кубка Украины усилился игроком Левого Берега

Симон Галоян присоединился к Чернигову на правах аренды

19 июля 2026, 19:12 |
311
0
ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Кубка Украины усилился игроком Левого Берега
ФК Чернигов. Симон Галоян
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«Чернигов» официально объявил о подписании контракта с украинским фланговым полузащитником киевского «Левого Берега» Симоном Галояном.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах аренды до 30 декабря 2026 года.

Симон присоединился к «Левому Берегу» летом 2025 года. В сезоне 2025/26 он провел 23 матча в составе первой команды «аистов», в которых отличился тремя забитыми голами. Также Галоян сыграл пять матчей за «Левый Берег-2».

В прошлом сезоне «Чернигов» играл в финале Кубка Украины, где уступил киевскому «Динамо».

Ранее «Чернигов» официально объявил о подписании Дмитрия Плахтира.

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Левый Берег Киев Чернигов Симон Галоян трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Чернигов
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