ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Кубка Украины усилился игроком Левого Берега
Симон Галоян присоединился к Чернигову на правах аренды
«Чернигов» официально объявил о подписании контракта с украинским фланговым полузащитником киевского «Левого Берега» Симоном Галояном.
Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах аренды до 30 декабря 2026 года.
Симон присоединился к «Левому Берегу» летом 2025 года. В сезоне 2025/26 он провел 23 матча в составе первой команды «аистов», в которых отличился тремя забитыми голами. Также Галоян сыграл пять матчей за «Левый Берег-2».
В прошлом сезоне «Чернигов» играл в финале Кубка Украины, где уступил киевскому «Динамо».
Ранее «Чернигов» официально объявил о подписании Дмитрия Плахтира.
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