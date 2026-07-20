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  4. ТРАМП: «Месси и Роналду – великие игроки, но я видел, как играет Пеле»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 15:30 | Обновлено 20 июля 2026, 15:46
590
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ТРАМП: «Месси и Роналду – великие игроки, но я видел, как играет Пеле»

Американский лидер вспомнил о легенде сборной Бразилии

20 июля 2026, 15:30 | Обновлено 20 июля 2026, 15:46
590
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ТРАМП: «Месси и Роналду – великие игроки, но я видел, как играет Пеле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Трамп
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Президент США Дональд Трамп высказался об игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Месси – великий игрок, Роналду – тоже великий, и мне не хочется это говорить, но я видел, как Пеле играл за «Нью-Йорк Космос». Мне посчастливилось увидеть игру Пеле. Это великие игроки. Есть и другие.

Эту информацию я узнаю от своего сына Баррона – он большой поклонник футбола. Здесь действительно играют и другие невероятные игроки, но посмотреть прямо сейчас... Мне всегда нравились Роналду и Месси.

Я недавно познакомился с Месси, а с Криштиану я знаком давно. У них довольно хорошая жизнь – на самом деле намного легче, чем у меня!» – сказал политик.

Пеле играл за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 годы. В составе американского клуба он провел 64 матча и забил 37 голов. В этот период Дональд Трамп активно строил свою девелоперскую империю в Нью-Йорке.

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Пеле Криштиану Роналду Лионель Месси Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: Daily Mail
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" - Дональд Джонович, когда вы говорите, мне иногда кажется, что Вы бредите..." 
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Трампа послухать, то він повинен Золотий мяч отримати.
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