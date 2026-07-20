ТРАМП: «Месси и Роналду – великие игроки, но я видел, как играет Пеле»
Американский лидер вспомнил о легенде сборной Бразилии
Президент США Дональд Трамп высказался об игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Месси – великий игрок, Роналду – тоже великий, и мне не хочется это говорить, но я видел, как Пеле играл за «Нью-Йорк Космос». Мне посчастливилось увидеть игру Пеле. Это великие игроки. Есть и другие.
Эту информацию я узнаю от своего сына Баррона – он большой поклонник футбола. Здесь действительно играют и другие невероятные игроки, но посмотреть прямо сейчас... Мне всегда нравились Роналду и Месси.
Я недавно познакомился с Месси, а с Криштиану я знаком давно. У них довольно хорошая жизнь – на самом деле намного легче, чем у меня!» – сказал политик.
Пеле играл за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 годы. В составе американского клуба он провел 64 матча и забил 37 голов. В этот период Дональд Трамп активно строил свою девелоперскую империю в Нью-Йорке.
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