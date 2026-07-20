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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 15:15 | Обновлено 20 июля 2026, 15:28
1340
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МЕССИ: «Говорили, что судьи нам помогают, но снова пострадали именно мы»

Лионель возмущен судейством в финале ЧМ

20 июля 2026, 15:15 | Обновлено 20 июля 2026, 15:28
1340
6 Comments
МЕССИ: «Говорили, что судьи нам помогают, но снова пострадали именно мы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кукурелья и Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу судейства в финальном матче ЧМ-2026 против Испании (0:1).

Аргентинец раскритиковал работу главного арбитра встречи Славко Винчича. В частности, он не согласился с удалением с поля своего партнера по команде Энцо Фернандеса на 90+3 минуте матча (вторая желтая карточка за грубый фол), а также с отказом судьи после этого удалить защитника «фурии рохи» Марка Кукурелью за якобы разговор с прикрытым ртом.

– Вы были в ярости, когда Энцо Фернандес получил красную карточку, и требовали удаления Кукурельи за то, что он прикрыл рот рукой.

– Мне нечего сказать по этому поводу. Это было очень очевидно, и все это видели, но на это не обратили внимания. Все говорили, что якобы Аргентине помогают арбитры, но снова [от спорного судейства] очень пострадали именно мы.

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Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Марк Кукурелья Энцо Фернандес удаление (красная карточка) судейство Славко Винчич
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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0 ударів за 4 тайми - може це причина програшу
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+5
Іспанія, на сьогодні, сильніша за Аргентину, яка і взагалі провалила фінал.
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+3
що він верзе? Аргентинці грали дуже грубо та й вели себе неспортивно.
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0
Жалюгідна нікчемна фіфа бойша  скавчить про суддівство, анекдот. Бажаю щоб  на цьому щуру в наступному ж матчі сфолили так  само як це зробив "безневинний" Фернандес. А взагалі нехай ця фіфа бойша біжить і скаржиться своему хлопцю Інфантіно, так само як вчора скаржився судді на Кукурельо.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
карма прилетіла
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-1
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