МЕССИ: «Говорили, что судьи нам помогают, но снова пострадали именно мы»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу судейства в финальном матче ЧМ-2026 против Испании (0:1).

Аргентинец раскритиковал работу главного арбитра встречи Славко Винчича. В частности, он не согласился с удалением с поля своего партнера по команде Энцо Фернандеса на 90+3 минуте матча (вторая желтая карточка за грубый фол), а также с отказом судьи после этого удалить защитника «фурии рохи» Марка Кукурелью за якобы разговор с прикрытым ртом.

– Вы были в ярости, когда Энцо Фернандес получил красную карточку, и требовали удаления Кукурельи за то, что он прикрыл рот рукой.

– Мне нечего сказать по этому поводу. Это было очень очевидно, и все это видели, но на это не обратили внимания. Все говорили, что якобы Аргентине помогают арбитры, но снова [от спорного судейства] очень пострадали именно мы.