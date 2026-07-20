Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Месси вел себя по-детски, ему не следовало так поступать»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о скандальном эпизоде с участием нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2026.

Во время одной из игровых ситуаций между испанцем и аргентинцем возник спор. Кукурелья начал что-то говорить Месси и невольно коснулся его лица рукой. 39-летний нападающий мгновенно стал апеллировать к арбитру, чтобы тот удалил соперника. Марк объяснил свою версию событий.

«Я просто говорил ему, что его товарищи по команде ведут себя слишком агрессивно. Я даже не осознавал, что моя рука у рта – сразу же её отвел. Ему не следовало так себя вести. Это было по-детски», – отметил футболист.

Обновленный регламент ФИФА запрещает игрокам прикрывать рот рукой, но это правило касается только случаев агрессивных споров и массовых столкновений. Тогда этот жест расценивается как умышленное сокрытие нецензурной лексики или угроз.