Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Месси вел себя по-детски, ему не следовало так поступать»
Защитник «Фурия Роха» раскритиковал легендарного аргентинца
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о скандальном эпизоде с участием нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2026.
Во время одной из игровых ситуаций между испанцем и аргентинцем возник спор. Кукурелья начал что-то говорить Месси и невольно коснулся его лица рукой. 39-летний нападающий мгновенно стал апеллировать к арбитру, чтобы тот удалил соперника. Марк объяснил свою версию событий.
«Я просто говорил ему, что его товарищи по команде ведут себя слишком агрессивно. Я даже не осознавал, что моя рука у рта – сразу же её отвел. Ему не следовало так себя вести. Это было по-детски», – отметил футболист.
Обновленный регламент ФИФА запрещает игрокам прикрывать рот рукой, но это правило касается только случаев агрессивных споров и массовых столкновений. Тогда этот жест расценивается как умышленное сокрытие нецензурной лексики или угроз.
🚨 Marc Cucurella responds after Messi tried to get him sent off for covering his mouth— B9 (@Boluwatiiffee) July 20, 2026
🎙️ Reporter: “Marc, what happened in that exchange with Lionel Messi?”
🗣️ Cucurella: “I was just telling him his teammates were being too aggressive. I didn’t even realize my hand was near my… pic.twitter.com/FJJn30h4FY
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