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  4. Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Месси вел себя по-детски, ему не следовало так поступать»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 14:25 | Обновлено 20 июля 2026, 14:38
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0

Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Месси вел себя по-детски, ему не следовало так поступать»

Защитник «Фурия Роха» раскритиковал легендарного аргентинца

20 июля 2026, 14:25 | Обновлено 20 июля 2026, 14:38
1060
0
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Месси вел себя по-детски, ему не следовало так поступать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кукурелья и Месси
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о скандальном эпизоде с участием нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2026.

Во время одной из игровых ситуаций между испанцем и аргентинцем возник спор. Кукурелья начал что-то говорить Месси и невольно коснулся его лица рукой. 39-летний нападающий мгновенно стал апеллировать к арбитру, чтобы тот удалил соперника. Марк объяснил свою версию событий.

«Я просто говорил ему, что его товарищи по команде ведут себя слишком агрессивно. Я даже не осознавал, что моя рука у рта – сразу же её отвел. Ему не следовало так себя вести. Это было по-детски», – отметил футболист.

Обновленный регламент ФИФА запрещает игрокам прикрывать рот рукой, но это правило касается только случаев агрессивных споров и массовых столкновений. Тогда этот жест расценивается как умышленное сокрытие нецензурной лексики или угроз.

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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