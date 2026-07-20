Экс-игрок сборной Украины: «Даже у Месси силы были не безграничны»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о завершившихся поединках чемпионата мира по футболу, который проходил в США, Мексике и Канаде.

– Я не буду оригиналом, если скажу, что такой голевой феерии, как в матче за бронзовые медали, никто не ожидал. А 0:4 для французов после первого тайма – это вообще что-то нереальное.

– Вы уже нашли этому объяснение?

– Думаю, что «синие», начавшие матч экспериментальным составом, банально не настроились. А в поединках примерно равных по силе соперников это очень небезопасно.

Видимо, в перерыве Дидье Дешаму удалось найти нужные слова, и его подопечные вышли на второй тайм с другим настроением, где-то и самолюбие сыграло свою роль. Также сказались проведенные замены.

Теперь уже англичане запаниковали, потому что не ожидали такого спурта от визави. Все же последнее слово было за британцами, и это справедливо, потому что действия подопечных Томаса Тухеля были более цельными.

А причины фиаско французов в первом тайме будут еще долго анализировать эксперты. Только убежден, что смешно винить их в каком-нибудь «договорняке».

– Если суперрезультативная игра англичан и французов навсегда войдет в историю противостояний за медали чемпионатов мира, ожидали ли голевой засухи в поединке за «золото»?

– Здесь было проще спрогнозировать, потому что на кону был чемпионский титул, и поэтому никто особо не рисковал. Тем более что для сборной Аргентины игра с открытым забралом вообще не характерна. Вот почему на голепад трудно было рассчитывать.

– И все же, почему южноамериканцы сделали ставку исключительно на игру от обороны?

– Здесь есть несколько предположений. Возможно, чувствовали, что силы иссякают. Все же у аргентинцев было меньше времени для отдыха после полуфинала. К тому же, все их последние матчи были энергозатратными, склонять чаши весов на свою сторону удавалось лишь на заключительных минутах.

А испанцы с каждым поединком прибавляли. Пожалуй, это единственная сборная, которая на марафонской дистанции чемпионата мира не изменяла себе, своему стилю, основанному на изысканном контроле мяча с помощью точных коротких передач и эффективной игры в переходной фазе. Единственное, что заставляло болельщиков «Красной фурии» в финале нервничать, это слабая реализация голевых моментов.

– Не кажется ли вам, что в доминировании пиренейцев была и «заслуга» отдавших инициативу аргентинцев? Ведь когда они прибавили обороты, имели в конце игры шанс спастись.

– Не исключаю, что численное преимущество в некоторой степени успокоило испанцев, и это сказалось на игровой дисциплине. В одном эпизоде ​​кто-то не добежал, в другом не подстраховал. Такое бывает даже в игре «звезд». В конце концов, не следует забывать, что и в составе аргентинцев были выдающиеся исполнители.

Но, по-моему, если бы южноамериканцы сравняли счет и все решалось бы в серии послематчевых пенальти, то это было бы несправедливо. Потому что испанцы гораздо больше наиграли на чемпионский титул. Поэтому респект Луису де ла Фуэнте и его подопечным.

Тем более что в составе аргентинцев в предыдущих матчах «палочкой-выручалочкой» становился гениальный Лионель Месси. Вчера он лишь эпизодически оказывался в центре внимания, и это стало едва ли не самой веской причиной поражения «бело-голубых».