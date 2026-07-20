Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания установила новый рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
20 июля 2026, 12:47 |
770
1

Испания установила новый рекорд чемпионатов мира

На ЧМ-2026 испанцы пропустили всего один мяч в свои ворота

20 июля 2026, 12:47 |
770
1 Comments
Испания установила новый рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира по наименьшему количеству пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира.

На ЧМ-2026 испанцы пропустили всего один мяч (Шарль Де Кетеларе, сборная Бельгии).

Сборная Испании на чемпионате мира 2026 года

  • Аргентина – 1:0
  • Франция – 2:0
  • Бельгия – 2:1
  • Португалия – 1:0
  • Австрия – 3:0
  • Уругвай – 1:0
  • Саудовская Аравия – 4:0
  • Кабо-Верде – 0:0

Предыдущим рекордом мировых первенств были 2 гола, пропущенных сборными Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010).

Сборные с наименьшим количеством пропущенных мячей на чемпионатах мира

  • 1 – Испания (2026)
  • 2 – Испания (2010)
  • 2 – Италия (2006)
  • 2 – Франция (1998)
  • 3 – Бразилия (1994)
  • 3 – Англия (1966)
  • 3 – Италия (1934)
  • 3 – Уругвай (1930)
По теме:
Аргентина опередила Францию ​​в финалах ЧМ по количеству красных карточек
Правительство Бразилии пожаловалось в ООН и ФИФА на расизм на ЧМ-2026
Лионель Месси побил рекорд Гуннара Грена 68-летней давности
чемпионат мира по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
Футбол | 20 июля 2026, 07:40 7
Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко

На футболиста претендует «Селтик»

Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Бокс | 20 июля 2026, 09:41 2
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя

Хирн убежден, что Усик будет драться с Уайлдером

Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Футбол | 20.07.2026, 07:37
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
«Вы – абсолютно ужасны». Глава UFC разнес организаторов ЧМ-2026
Футбол | 20.07.2026, 10:49
«Вы – абсолютно ужасны». Глава UFC разнес организаторов ЧМ-2026
«Вы – абсолютно ужасны». Глава UFC разнес организаторов ЧМ-2026
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Футбол | 20.07.2026, 08:58
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як їм забити,коли мяч весь час у них? Нє,ну більш ніж заслужено перемогли,що йговорити, а попереду ж  домашній чс, як кажуть підараси з боліт "можем павтаріть"😁
Ответить
0
Популярные новости
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 153
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 73
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 3
Бокс
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 30
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12
Бокс
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
19.07.2026, 19:35 53
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем