Чемпионат мира20 июля 2026, 12:47 |
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Испания установила новый рекорд чемпионатов мира
На ЧМ-2026 испанцы пропустили всего один мяч в свои ворота
20 июля 2026, 12:47 |
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Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира по наименьшему количеству пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира.
На ЧМ-2026 испанцы пропустили всего один мяч (Шарль Де Кетеларе, сборная Бельгии).
Сборная Испании на чемпионате мира 2026 года
- Аргентина – 1:0
- Франция – 2:0
- Бельгия – 2:1
- Португалия – 1:0
- Австрия – 3:0
- Уругвай – 1:0
- Саудовская Аравия – 4:0
- Кабо-Верде – 0:0
Предыдущим рекордом мировых первенств были 2 гола, пропущенных сборными Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010).
Сборные с наименьшим количеством пропущенных мячей на чемпионатах мира
- 1 – Испания (2026)
- 2 – Испания (2010)
- 2 – Италия (2006)
- 2 – Франция (1998)
- 3 – Бразилия (1994)
- 3 – Англия (1966)
- 3 – Италия (1934)
- 3 – Уругвай (1930)
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Комментарии 1
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Як їм забити,коли мяч весь час у них? Нє,ну більш ніж заслужено перемогли,що йговорити, а попереду ж домашній чс, як кажуть підараси з боліт "можем павтаріть"😁
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