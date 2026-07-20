Испания установила новый рекорд чемпионатов мира

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Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира по наименьшему количеству пропущенных мячей в одном розыгрыше турнира.

На ЧМ-2026 испанцы пропустили всего один мяч (Шарль Де Кетеларе, сборная Бельгии).

Сборная Испании на чемпионате мира 2026 года

Аргентина – 1:0

Франция – 2:0

Бельгия – 2:1

Португалия – 1:0

Австрия – 3:0

Уругвай – 1:0

Саудовская Аравия – 4:0

Кабо-Верде – 0:0

Предыдущим рекордом мировых первенств были 2 гола, пропущенных сборными Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010).

Сборные с наименьшим количеством пропущенных мячей на чемпионатах мира