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Чемпионат мира
20 июля 2026, 12:55 |
342
0

Правительство Бразилии пожаловалось в ООН и ФИФА на расизм на ЧМ-2026

«Пентакампеоны» стали жертвами языка ненависти

20 июля 2026, 12:55 |
342
0
Правительство Бразилии пожаловалось в ООН и ФИФА на расизм на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаил Эльфат и Винисиус Жуниор
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Национальный совет по правам человека Бразилии (CNDH) официально сообщил о подаче жалобы в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с массовыми проявлениями расизма и языком ненависти на Чемпионате мира-2026, который проходил в Мексике, США и Канаде.

Отмечается, что анализ публикаций в социальных сетях выявил масштабные случаи дискриминации по признаку расы, а также агрессивные высказывания в адрес граждан Бразилии. В частности, расследование показало, что 89 тысяч постов и комментариев носили оскорбительный характер. При этом 11% из них содержали признаки расизма.

Власти Бразилии призвали США, Мексику и Канаду принять меры по предотвращению дискриминации, а также расследовать указанные случаи с целью наказания виновных.

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии (1:2). Мундиаль проходил с 11 июня по 19 июля.

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сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу ООН ФИФА
Андрей Плыгун Источник: O Globo
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