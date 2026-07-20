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20 июля 2026, 11:57 | Обновлено 20 июля 2026, 11:59
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0

Испания выиграла финал ЧМ-2026, большие успехи в волейболе и баскетболе

Главные новости за 19 июля на Sport.ua

20 июля 2026, 11:57 | Обновлено 20 июля 2026, 11:59
752
0
Испания выиграла финал ЧМ-2026, большие успехи в волейболе и баскетболе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 июля.

1. Взяли титул в экстратаймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Сборная Аргентины не сумела второй раз подряд выиграть мундиаль

2. Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Единственный гол в финале против Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й мин

3. Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер разгромил хорватский Рудеш
Команда Турана выглядела на голову выше новичков элиты Хорватии

4A. Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Сине-желтые завершили выступления на групповом этапе Лиги наций по волейболу

4B. Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
Сине-желтая волейбольная сборная сыграет в финале восьми команд

5. Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
Женская команда добилась большого успеха в пляжном волейболе

6. Молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла ЧЕ в Дивизионе B
Команда Дмитрия Забирченко победила Исландию в финале Евробаскета U-20

7. Юлиан Бойко всухую разгромил соперника на старте квалификации Shenzhen Open
Украинский снукерист обыграл Фила О'Кейна из Англии со счетом 5:0

8. Формула-1. Антонелли выиграл гонку Гран-при Бельгии, авария Расселла
Андреа Кими одержал уверенную победу

9. UFC. Дрикус Дю Плесси убедительно одолел Камару Усмана
Состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 281

10. Цемент в обороне, цинизм и эффективность в атаке – секреты успеха Испании
Красная фурия успешно выступила на ЧМ-2026

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Николай Степанов Sport.ua
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