Испания выиграла финал ЧМ-2026, большие успехи в волейболе и баскетболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 июля.

1. Взяли титул в экстратаймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира

Сборная Аргентины не сумела второй раз подряд выиграть мундиаль

2. Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов

Единственный гол в финале против Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й мин

3. Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер разгромил хорватский Рудеш

Команда Турана выглядела на голову выше новичков элиты Хорватии

4A. Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН

Сине-желтые завершили выступления на групповом этапе Лиги наций по волейболу

4B. Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций

Сине-желтая волейбольная сборная сыграет в финале восьми команд

5. Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций

Женская команда добилась большого успеха в пляжном волейболе

6. Молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла ЧЕ в Дивизионе B

Команда Дмитрия Забирченко победила Исландию в финале Евробаскета U-20

7. Юлиан Бойко всухую разгромил соперника на старте квалификации Shenzhen Open

Украинский снукерист обыграл Фила О'Кейна из Англии со счетом 5:0

8. Формула-1. Антонелли выиграл гонку Гран-при Бельгии, авария Расселла

Андреа Кими одержал уверенную победу

9. UFC. Дрикус Дю Плесси убедительно одолел Камару Усмана

Состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 281

10. Цемент в обороне, цинизм и эффективность в атаке – секреты успеха Испании

Красная фурия успешно выступила на ЧМ-2026