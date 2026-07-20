Испания выиграла финал ЧМ-2026, большие успехи в волейболе и баскетболе
Главные новости за 19 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 июля.
1. Взяли титул в экстратаймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Сборная Аргентины не сумела второй раз подряд выиграть мундиаль
2. Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Единственный гол в финале против Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й мин
3. Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахтер разгромил хорватский Рудеш
Команда Турана выглядела на голову выше новичков элиты Хорватии
4A. Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Сине-желтые завершили выступления на групповом этапе Лиги наций по волейболу
4B. Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
Сине-желтая волейбольная сборная сыграет в финале восьми команд
5. Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
Женская команда добилась большого успеха в пляжном волейболе
6. Молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла ЧЕ в Дивизионе B
Команда Дмитрия Забирченко победила Исландию в финале Евробаскета U-20
7. Юлиан Бойко всухую разгромил соперника на старте квалификации Shenzhen Open
Украинский снукерист обыграл Фила О'Кейна из Англии со счетом 5:0
8. Формула-1. Антонелли выиграл гонку Гран-при Бельгии, авария Расселла
Андреа Кими одержал уверенную победу
9. UFC. Дрикус Дю Плесси убедительно одолел Камару Усмана
Состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 281
10. Цемент в обороне, цинизм и эффективность в атаке – секреты успеха Испании
Красная фурия успешно выступила на ЧМ-2026
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