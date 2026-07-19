Цемент в обороне, цинизм и эффективность в атаке – секреты успеха Испании

Давайте говорить прямо и объективно – до старта финальной части чемпионата мира-2026 сборная Испании не считалась главным фаворитом на победу в турнире. Таковым все-таки назывались французы, в пользу версии о чемпионстве которых говорили многочисленные аналитические выкладки статистиков, экспертов и даже искусственного интеллекта, использовавшего в своих просчетах различные математические модели.

И когда в полуфинале турнирная сетка свела Испанию с Францией для многих обозревателей это стало моментом истины. Если бы «трехцветные» выиграли, то это лишь подтвердило бы правоту предтурнирных авансов. Однако на практике случилось совсем иначе, и победу одержала «красная фурия». Причем команда 65-летнего Луиса де ла Фуэнте сумела выиграть у французов в целом настолько уверенно и эффективно, что никаких сомнений в справедливости этого результата, пожалуй, не возникло даже у самых рьяных почитателей «трехцветных».

Теперь в финале ЧМ-2026 Испании предстоит сыграть против действующего обладателя титула – сборной Аргентины. Как сложится это противостояние? В этом материале мы поделимся своими предположениями на этот счет, но начнем с иного – с того, чем вообще запомнилась сборная Испании на нынешнем мировом первенстве…

Игра в обороне как лучшая реклама качественных марок цемента

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Прежде всего, сборная Испании на текущем чемпионате мира поразила абсолютно невероятной игрой в обороне. В семи матчах, которые подопечные де ла Фуэнте провели по состоянию на текущий момент, «красная фурия» пропустила в свои ворота лишь один мяч. Единственным счастливчиком, который может похвастаться тем, что поразил ворота испанцев на ЧМ-2026 пока является бельгиец Шарль де Кетеларе, а вот Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и другие звездные футболисты так и ушли с поля в поединках с «красной фурией» без голевых действий в активе.

На ЧМ-2026 испанцы уже установили рекорд мировых первенств, став первой командой в истории, которая провела шесть «сухих» матчей в рамках одного розыгрыша турнира. Что правда, стоит упоминать, что на этом мундиале командам из-за увеличения количества участников пришлось играть на один матч больше (добавилась стадия 1/16 финала), однако в целом это ни в коей мере не умаляет заслуг испанцев.

Что любопытно: Испания в целом не позволяла своим соперникам на ЧМ-2026 создавать существенной опасности у своих ворот. В среднем оппоненты «красной фурии» могли похвастаться показателем ожидаемых голов в 0,3xG, и это прекрасно отражает суть того, в какой футбол играли соперники испанцев.

Причем этот своего рода феномен, по-видимому, является четко просчитанным со стороны штаба Луиса де ла Фуэнте. На ЧМ-2026 Испания выстраивала эффективный оборонительный блок, прежде всего, за счет контроля действий соперника. «Красная фурия» не брала на вооружение низкий блок и не выстраивала у своих ворот «автобус», а защищалась, прежде всего, посредством высокого прессинга и через владение, стараясь как можно скорее возвращать себе мяч после его потери.

Плюс ко всему стоит выделять тот фактор, что в защите Дани Карвахаля и Робена ле Нормана удалось эффективно заменить Педро Порро и Пау Кубарси. Первый не просто был эффективен в обороне, но и стал одним из ключевых элементов игры испанцев в атаке, в частности, в полуфинале против Франции, где Педро забил второй мяч в ворота «трехцветных». Что касается Кубарси, то 19-летний вундеркинд «Барселоны» и вовсе стал одним из открытий этого мундиаля и, вероятно, угодит не в одну версию символических сборных, как за счет грамотной работы в обороне, так и за великолепное продвижение мяча.

От романтики – к цинизму и эффективности

Сборная Испании часто ассоциируется со своего рода футбольной романтикой. Команда, которая подолгу контролирует мяч, старается выводить свои атаки настолько идеально, насколько это возможно, чтобы забитые мячи становились следствием их безупречно проделанной работы на предыдущих стадиях. Нередко это становилось проблемой для «красной фурии», лишая возможности реально биться за трофеи с более прагматичными и гибкими соперниками.

Однако на ЧМ-2026 испанцы сами показали невероятную тактическую гибкость, умение отказываться от излишнего «академизма» при контроле мяча и сводить к минимуму откровенно ненужные перепасовки, не приносящие существенных результатов. На текущем мундиале подопечные де ла Фуэнте показали, что прежде всего, сильны как команда, а не как созвездие ярких и мастеровитых исполнителей. Доходило даже до того, что Испанию критиковали за незрелищный футбол, как в стартовом поединке против Кабо-Верде (0:0), однако в нужный момент (начиная с плей-офф) «красная фурия» включила максимальные обороты и не оставила шансов никому из оппонентов на пути к финалу.

В какой-то степени сборная Испании продемонстрировала и здоровый футбольный цинизм на поле. Футболисты «красной фурии» не транжирили моменты, относясь к их реализации с большой долей ответственности. Кроме того, команда де ла Фуэнте показала блестящую способность «убивать» и «сушить» матчи, когда это в ее интересах. Чего-то подобного многие прежние версии сборной Испании были лишены, но этот состав показал, что не желает быть чрезмерно «наивным» и «романтичным», делая акцент на завоевании трофея, а не на красоте футбола и приведении болельщиков в экстаз за счет тысячи и одной передачи друг на друга.

Феномен Оярсабаля и фактор Ямаля

На ЧМ-2026 многие ожидали, что в составе сборной Испании будет блистать гениальный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Однако к финалу 19-летний футболист подходит вовсе не с выдающимися с точки зрения результативности показателями – 1 забитый мяч и 1 результативная передача в 7 поединках.

Впрочем, вряд ли игру Ямаля на нынешнем мундиале можно называть провальной. Скорее, тренерскому штабу де ла Фуэнте просто удалось перестроить действия своего вундеркинда. Если на Евро-2024 Ламин делал акцент на индивидуальной игре и стремительных проходах флангами, то на ЧМ-2026 его работа с мячом стала более контролируемой и понятной, а еще – зрелой и тонкой. Сейчас роль Ямаля зачастую сводится к тому, чтобы стянуть на себя сразу двух или даже трех соперников, а затем выдать мяч в образовавшуюся свободную зону, куда тот час же готовы врываться партнеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

Одним из таких партнеров, который удивляет на ЧМ-2026 стал Микель Оярсабаль. 29-летнего центрального форварда испанцев сложно называть классическим забивалой. На мундиале он доказал, что может быть чрезвычайно полезным в различных тактических схемах и задумках. За счет невероятного объема черновой работы, а также постоянным смещениям в глубину, Микель, как и Ламин Ямаль, создает колоссальное пространство для эффективной атакующей работы партнерам по команде. Но в нужный момент Оярсабаль готов и сам замкнуть передачу или хладнокровно реализовать пенальти, как в полуфинале против Франции.

Кроме того, важно отмечать, что контрпрессинг со стороны Испании, когда эта команда теряет мяч, начинается именно с линии атаки. В частности, Оярсабаль становится своего рода «первым защитником», Ямаль совершает огромное количество возвратов на чужой половине поля, а Дани Ольмо навязывает борьбу опорникам соперника, лишая тех возможностей грамотно и спокойно организовывать переход из обороны в атаку для своей команды.

Во многом благодаря феноменальной работоспособности и самоотдаче игроков атакующей линии сборная Испании оказывает на своих соперников такое давление, которое при помощи короткого паса не способны преодолеть даже такие топ-сборные, как Франция. А с длинными забросами или выбиваниями на «втором этаже» эффективно, при необходимости, справляются Родри и центрбеки «красной фурии». Поэтому в обороне своих ворот реально задействована вся команда и это отражается в результатах.

Чего ждать против Аргентины

В финале против Аргентины сборная Испании вряд ли изменит стилистику и принципы игры, которые приносили ей результат на текущем мундиале. Команда де ла Фуэнте, очевидно, попробует выстроить игру так, чтобы она была максимально контролируемой для испанцев.

Если Испании удастся лишить Аргентину мяча и заставить нервничать, убрав фактор постоянного обмена взаимоострыми атаками, то шансы на победу для «красной фурии» вырастут многократно. Однако в целом игра точно будет тяжелой для прогнозирования, учитывая невероятные «эмоциональные качели», которые неоднократно переживали на этом мундиале аргентинцы.

Соперник испанцев по финалу уже показал, что способен не просто выигрывать, когда игра у него идет с первой и до последней минуты, но и выгрызать победы, даже в самой концовке основного времени или в дополнительные полчаса. И это очень серьезный вызов для Испании, а также головная боль для их наставника де ла Фуэнте, которому предстоит придумать способ эффективного противодействия действующим чемпионам мира.

Кроме того, финал подарит нам и массу индивидуальных противостояний: Родри против Энцо Фернандеса, Кубарси против Месси и т.п. Но больше всего зрители, конечно же, будут сравнивать главную звезду современности Лионеля Месси на фоне его потенциального преемника на вершине славы мирового футбола Ламина Ямаля. И как минимум для поклонников «Барселоны» этот финал точно удастся на славу, ведь кто бы из них не оказался победителем, а это напрямую связано с легендарным прошлым или светлым будущим каталонцев.