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Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:23 | Обновлено 20 июля 2026, 02:25
968
0

Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов

Единственный в матче гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте

20 июля 2026, 01:23 | Обновлено 20 июля 2026, 02:25
968
0
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Getty Images/Global Images Ukraine
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​Вечером 19 июля состоялся финальный матч чемпионата мира 2026.

В финале Испания переиграла Аргентину (1:0 д.в.) и во второй раз выиграла трофей ЧМ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимали сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной состоялся 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.

Единственный в матче гол в начале второго овертайма забил Ферран Торрес на 106-й минуте

Днем ранее в результативном матче Англия выиграла матч против Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые награды.

Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).

Количество трофеев ЧМ: Бразилия (5 титулов), Германия, Италия (по 4), Аргентина (3), Франция, Уругвай, Испания (по 2), Англия (1).

🏆 Чемпионат мира 2026 по футболу

🔹 Матч за третье место. Майами-Гарденс (штат Флорида)

19.07. 00:00. Франция – Англия – 4:6

🔹 Финал. Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси)

19.07. 22:00. Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.)

Гол: Ферран Торрес, 106

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ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 106 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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