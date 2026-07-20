Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Единственный в матче гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте
Вечером 19 июля состоялся финальный матч чемпионата мира 2026.
В финале Испания переиграла Аргентину (1:0 д.в.) и во второй раз выиграла трофей ЧМ.
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Мундиаль впервые в истории принимали сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Финальный поединок между Испанией и Аргентиной состоялся 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.
Единственный в матче гол в начале второго овертайма забил Ферран Торрес на 106-й минуте
Днем ранее в результативном матче Англия выиграла матч против Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые награды.
Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).
Количество трофеев ЧМ: Бразилия (5 титулов), Германия, Италия (по 4), Аргентина (3), Франция, Уругвай, Испания (по 2), Англия (1).
🏆 Чемпионат мира 2026 по футболу
🔹 Матч за третье место. Майами-Гарденс (штат Флорида)
19.07. 00:00. Франция – Англия – 4:6
🔹 Финал. Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси)
19.07. 22:00. Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.)
Гол: Ферран Торрес, 106
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ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 106 мин
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