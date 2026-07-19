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Чемпионат мира
19 июля 2026, 12:23 | Обновлено 19 июля 2026, 12:41
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Сетка плей-офф ЧМ. Франция и Англия устроили голевое шоу, впереди – финал

В решающем матче вечером 19 июля сыграют Испания и Аргентина

19 июля 2026, 12:23 | Обновлено 19 июля 2026, 12:41
53
0
Сетка плей-офф ЧМ. Франция и Англия устроили голевое шоу, впереди – финал
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​Вечером 18 июля сыгран матч за третье место на чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

​19 июля в 00:00 сборные Франции и Англии устроили шоу в Майами-Гарденс (штат Флорида) на Hard Rock Stadium.

В очень результативном матче Англия выиграла матч против Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые награды.

Хет-трик для Англии оформил Букайо Сака, у Франции дублем отличился Килиан Мбаппе.

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.

Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11.06–19.07.2026

🔹 Финал, 19 июля 2026

Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси, США). Meadowlands Stadium

19.07. 22:00. Испания – Аргентина

🔹 Матч за третье место, 18 июля 2026

Майами-Гарденс (штат Флорида, США), Hard Rock Stadium

19.07. 00:00. Франция – Англия – 4:6

Голы: Килиан Мбаппе, 48, 66, Брэдли Баркола, 54, Усман Дембеле, 90+6 – Деклан Райс, 3, Эзри Конса, 18, Букайо Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Джуд Беллингем, 90+8

Видео голов и обзор матча

Сетка плей-офф

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❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ финального матча 🏆 ЧМ-2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины, который пройдет 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси)
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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