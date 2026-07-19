Сетка плей-офф ЧМ. Франция и Англия устроили голевое шоу, впереди – финал

​​​Вечером 18 июля сыгран матч за третье место на чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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​19 июля в 00:00 сборные Франции и Англии устроили шоу в Майами-Гарденс (штат Флорида) на Hard Rock Stadium.

В очень результативном матче Англия выиграла матч против Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые награды.

Хет-трик для Англии оформил Букайо Сака, у Франции дублем отличился Килиан Мбаппе.

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля в 22:00 в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на Meadowlands Stadium.

Ранее в полуфиналах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина вырвала победу у Англии (2:1).

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11.06–19.07.2026

🔹 Финал, 19 июля 2026

Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси, США). Meadowlands Stadium

19.07. 22:00. Испания – Аргентина

🔹 Матч за третье место, 18 июля 2026

Майами-Гарденс (штат Флорида, США), Hard Rock Stadium

19.07. 00:00. Франция – Англия – 4:6

Голы: Килиан Мбаппе, 48, 66, Брэдли Баркола, 54, Усман Дембеле, 90+6 – Деклан Райс, 3, Эзри Конса, 18, Букайо Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Джуд Беллингем, 90+8

Видео голов и обзор матча

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