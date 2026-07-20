Луис де ла Фуэнте обратился к Скалони после победы сборной Испании

В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.

После финального свистка наставник испанской команды подошел к своему визави – де ла Фуэнте поблагодарил тренера Арентины и поделился своими эмоциями после победы:

«После финального свистка мы обнялись со Скалони, поблагодарили друг друга. Я благодарен ему за все, чему он меня научил. Он очень молодой специалист, у которого впереди долгая карьера.

Я уверен, что мы заслужили победу. Матч должен был закончиться гораздо раньше. Сэйвы Мартинеса не позволили нам победить раньше. Но это финал ЧМ, здесь приходится страдать, даже когда играешь против десяти футболистов соперника», – сказал де ла Фуэнте.

Главный тренер сборной Испании продолжит работать с командой – перед финалом Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что Луис де ла Фуэнте останется во главе сборной, независимо от исхода матча с Аргентиной.

Контракт опытного 65-летнего специалиста истекает в июне 2028-го, однако стороны рассматривают вариант с продлением сотрудничества на два года – до чемпионата мира 2030 включительно.