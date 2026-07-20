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  4. Луис де ла Фуэнте обратился к Скалони после победы сборной Испании
Чемпионат мира
20 июля 2026, 09:47 |
1237
0

Луис де ла Фуэнте обратился к Скалони после победы сборной Испании

Главный тренер триумфаторов чемпионата мира поблагодарил аргентинца Лионеля Скалони

20 июля 2026, 09:47 |
1237
0
Луис де ла Фуэнте обратился к Скалони после победы сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.

После финального свистка наставник испанской команды подошел к своему визави – де ла Фуэнте поблагодарил тренера Арентины и поделился своими эмоциями после победы:

«После финального свистка мы обнялись со Скалони, поблагодарили друг друга. Я благодарен ему за все, чему он меня научил. Он очень молодой специалист, у которого впереди долгая карьера.

Я уверен, что мы заслужили победу. Матч должен был закончиться гораздо раньше. Сэйвы Мартинеса не позволили нам победить раньше. Но это финал ЧМ, здесь приходится страдать, даже когда играешь против десяти футболистов соперника», – сказал де ла Фуэнте.

Главный тренер сборной Испании продолжит работать с командой – перед финалом Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что Луис де ла Фуэнте останется во главе сборной, независимо от исхода матча с Аргентиной.

Контракт опытного 65-летнего специалиста истекает в июне 2028-го, однако стороны рассматривают вариант с продлением сотрудничества на два года – до чемпионата мира 2030 включительно.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте Лионель Скалони
Николай Тытюк Источник: AS
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