ВИДЕО. Игрок сборной Аргентины показательно не пожал руку Трампу
Кристиан Ромеро проигнорировал президента США на награждении
Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро проигнорировал президента США Дональда Трампа после поражения в финале ЧМ-2026 против Испании (0:1).
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Трамп по инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино присутствовал на церемонии награждения и вручал медали игрокам.
Первыми свои медали получили аргентинцы, пока испанцы ждали кубок. Когда очередь дошла до Кристиана, он демонстративно не пожал руку Дональду.
Трамп никак не отреагировал на поступок Ромеро и продолжил выполнять свои функции.
ВИДЕО. Игрок сборной Аргентины показательно не пожал руку Трампу
Cristian Romero airing Trump.— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026
Fair play.
pic.twitter.com/hn1jok7jUR
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