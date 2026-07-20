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Чемпионат мира
20 июля 2026, 03:06 | Обновлено 20 июля 2026, 03:15
742
0

ВИДЕО. Игрок сборной Аргентины показательно не пожал руку Трампу

Кристиан Ромеро проигнорировал президента США на награждении

20 июля 2026, 03:06 | Обновлено 20 июля 2026, 03:15
742
0
ВИДЕО. Игрок сборной Аргентины показательно не пожал руку Трампу
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро проигнорировал президента США Дональда Трампа после поражения в финале ЧМ-2026 против Испании (0:1).

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Трамп по инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино присутствовал на церемонии награждения и вручал медали игрокам.

Первыми свои медали получили аргентинцы, пока испанцы ждали кубок. Когда очередь дошла до Кристиана, он демонстративно не пожал руку Дональду.

Трамп никак не отреагировал на поступок Ромеро и продолжил выполнять свои функции.

ВИДЕО. Игрок сборной Аргентины показательно не пожал руку Трампу

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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