ВИДЕО. Трамп удивил поведением, отказав Инфантино на награждении
Дональд хотел быть в центре внимания
Президент США Дональд Трамп присоединился к вручению медалей вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино после финала ЧМ-2026.
Сборная Испании после тяжелой победы над Аргентиной (1:0) получила трофей из рук Трампа.
Впрочем, на этом Дональд не остановился и попытался перетянуть всё внимание на себя.
Трамп вручил кубок и даже перекинулся парой слов с Родри. Однако на этом не успокоился: президент США остался рядом с испанцами, словно пытаясь стать частью их празднования.
Инфантино попытался увести Дональда, чтобы тот не портил общий кадр. Тем не менее Трамп не обратил на него внимания и продолжил смотреть в камеры.
Реакция Джанни выглядела беспомощной: он лишь посмеялся и жестом указал на президента США. Через несколько секунд Трамп сам отошел в сторону, после чего Инфантино его проводил.
ВИДЕО. Трамп удивил поведением, отказав Инфантино на награждении
Donald Trump did not want to let Spain celebrate their win without him #WorldCupFinal pic.twitter.com/6zB9FaCVwC— sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) July 19, 2026
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