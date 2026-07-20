Президент США Дональд Трамп присоединился к вручению медалей вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино после финала ЧМ-2026.

Сборная Испании после тяжелой победы над Аргентиной (1:0) получила трофей из рук Трампа.

Впрочем, на этом Дональд не остановился и попытался перетянуть всё внимание на себя.

Трамп вручил кубок и даже перекинулся парой слов с Родри. Однако на этом не успокоился: президент США остался рядом с испанцами, словно пытаясь стать частью их празднования.

Инфантино попытался увести Дональда, чтобы тот не портил общий кадр. Тем не менее Трамп не обратил на него внимания и продолжил смотреть в камеры.

Реакция Джанни выглядела беспомощной: он лишь посмеялся и жестом указал на президента США. Через несколько секунд Трамп сам отошел в сторону, после чего Инфантино его проводил.

ВИДЕО. Трамп удивил поведением, отказав Инфантино на награждении

Donald Trump did not want to let Spain celebrate their win without him #WorldCupFinal pic.twitter.com/6zB9FaCVwC — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) July 19, 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine