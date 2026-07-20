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  4. ВИДЕО. Трамп удивил поведением, отказав Инфантино на награждении
Чемпионат мира
20 июля 2026, 02:52 |
805
2

ВИДЕО. Трамп удивил поведением, отказав Инфантино на награждении

Дональд хотел быть в центре внимания

20 июля 2026, 02:52 |
805
2 Comments
ВИДЕО. Трамп удивил поведением, отказав Инфантино на награждении
Getty Images/Global Images Ukraine
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Президент США Дональд Трамп присоединился к вручению медалей вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино после финала ЧМ-2026.

Сборная Испании после тяжелой победы над Аргентиной (1:0) получила трофей из рук Трампа.

Впрочем, на этом Дональд не остановился и попытался перетянуть всё внимание на себя.

Трамп вручил кубок и даже перекинулся парой слов с Родри. Однако на этом не успокоился: президент США остался рядом с испанцами, словно пытаясь стать частью их празднования.

Инфантино попытался увести Дональда, чтобы тот не портил общий кадр. Тем не менее Трамп не обратил на него внимания и продолжил смотреть в камеры.

Реакция Джанни выглядела беспомощной: он лишь посмеялся и жестом указал на президента США. Через несколько секунд Трамп сам отошел в сторону, после чего Инфантино его проводил.

ВИДЕО. Трамп удивил поведением, отказав Инфантино на награждении

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Веселий дідусь! Завдяки йому і лисий інфантільний в кадрі залишився!
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Він так само зробив на клубному ЧС. Мабуть цього разу перед матчем була домовленість що він відійде вбік, але він знов залишився. 
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