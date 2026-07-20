Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Форвард немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн сохранил первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии авторитетного портала Goal.

Опытный 32-летний футболист стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Англии – на мундиале нападающий забил шесть голов и отдал один ассист.

Главным конкурентом англичанина стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который стал чемпионом мира после победы над командой Аргентины.

Талантливый 19-летний футболист поднялся с седьмой позиции на вторую благодаря уверенной игре на мундиале, где забил один гол и регулярно получаял высокие оценки.

Тройку претендентов замкнул нападающий сборной Аргентины Лионель Месси – серебряный призер турнира и обладатель второго места в рейтинге бомбардиров ЧМ-2026.

В десятке дебютировали два игрока сборной Испании – опытный полузащитник «Манчестер Сити» Родри разместился на шестой позиции, а защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал десятым.

Свои позиции потеряли игроки сборной Франции – вингеры Усман Дембеле, Майкл Олисе и форвард Килиан Мбаппе, которые завершили турнир на четвертом месте.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии Goal):

(в скобках указано место в предыдущей версии)