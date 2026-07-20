Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Первое место сохранил форвард сборной Англии Гарри Кейн
Форвард немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн сохранил первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии авторитетного портала Goal.
Опытный 32-летний футболист стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Англии – на мундиале нападающий забил шесть голов и отдал один ассист.
Главным конкурентом англичанина стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который стал чемпионом мира после победы над командой Аргентины.
Талантливый 19-летний футболист поднялся с седьмой позиции на вторую благодаря уверенной игре на мундиале, где забил один гол и регулярно получаял высокие оценки.
Тройку претендентов замкнул нападающий сборной Аргентины Лионель Месси – серебряный призер турнира и обладатель второго места в рейтинге бомбардиров ЧМ-2026.
В десятке дебютировали два игрока сборной Испании – опытный полузащитник «Манчестер Сити» Родри разместился на шестой позиции, а защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал десятым.
Свои позиции потеряли игроки сборной Франции – вингеры Усман Дембеле, Майкл Олисе и форвард Килиан Мбаппе, которые завершили турнир на четвертом месте.
Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии Goal):
(в скобках указано место в предыдущей версии)
- (1) Гарри Кейн (Бавария/Англия)
- (7) Ламин Ямаль (Барселона/Испания)
- (3) Лионель Месси (Интер Майами/Аргентина)
- (2) Майкл Олисе (Бавария/Франция)
- (3) Килиан Мбаппе (Реал Мадрид/Франция)
- (-) Родри (Манчестер Сити/Испания)
- (4) Усман Дембеле (ПСЖ/Франция)
- (6) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия)
- (8) Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия)
- (-) Пау Кубарси (Барселона/Испания)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кубарси отдал дань уважения аргентинской легенде
Во Львов поехать перейти Рубчинский и Гусев