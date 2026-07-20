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Чемпионат мира
20 июля 2026, 20:21 | Обновлено 20 июля 2026, 20:28
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Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Первое место сохранил форвард сборной Англии Гарри Кейн

20 июля 2026, 20:21 | Обновлено 20 июля 2026, 20:28
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Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн сохранил первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии авторитетного портала Goal.

Опытный 32-летний футболист стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Англии – на мундиале нападающий забил шесть голов и отдал один ассист.

Главным конкурентом англичанина стал вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который стал чемпионом мира после победы над командой Аргентины.

Талантливый 19-летний футболист поднялся с седьмой позиции на вторую благодаря уверенной игре на мундиале, где забил один гол и регулярно получаял высокие оценки.

Тройку претендентов замкнул нападающий сборной Аргентины Лионель Месси – серебряный призер турнира и обладатель второго места в рейтинге бомбардиров ЧМ-2026.

В десятке дебютировали два игрока сборной Испании – опытный полузащитник «Манчестер Сити» Родри разместился на шестой позиции, а защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал десятым.

Свои позиции потеряли игроки сборной Франции – вингеры Усман Дембеле, Майкл Олисе и форвард Килиан Мбаппе, которые завершили турнир на четвертом месте.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии Goal):

(в скобках указано место в предыдущей версии)

  1. (1) Гарри Кейн (Бавария/Англия)
  2. (7) Ламин Ямаль (Барселона/Испания)
  3. (3) Лионель Месси (Интер Майами/Аргентина)
  4. (2) Майкл Олисе (Бавария/Франция)
  5. (3) Килиан Мбаппе (Реал Мадрид/Франция)
  6. (-) Родри (Манчестер Сити/Испания)
  7. (4) Усман Дембеле (ПСЖ/Франция)
  8. (6) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия)
  9. (8) Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия)
  10. (-) Пау Кубарси (Барселона/Испания)

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Николай Тытюк Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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Первый наш Миша Мудрик!!!!!!
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У Кейна всего лишь восемь ассистов за Баварию? Он же был гениальным распасовщиком за Тоттенхем. Сон с его передач кучу голов наклепал.  
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