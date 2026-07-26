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  4. Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Чемпионат мира
26 июля 2026, 22:42 |
1836
2

Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему

Камеры режиссеров трансляции запечатлели реакцию аргентинца

26 июля 2026, 22:42 |
1836
2 Comments
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лидер «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил награду лучшему игроку чемпионата мира 2026 года.

Ряд СМИ прогнозировали, что этот трофей достанется Лионелю Месси, независимо от результата финала. Камеры режиссеров трансляции запечатлели реакцию аргентинца во время вручения испанцу этой награды.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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несправедливо, Мессі витягнув Аргентину в фінал, показав вражаючу результативність. А вклад Родрі у перемогу Іспанії не був настільки значущим.
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Нормальна реакція. 
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