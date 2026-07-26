Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Камеры режиссеров трансляции запечатлели реакцию аргентинца
Лидер «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил награду лучшему игроку чемпионата мира 2026 года.
Ряд СМИ прогнозировали, что этот трофей достанется Лионелю Месси, независимо от результата финала. Камеры режиссеров трансляции запечатлели реакцию аргентинца во время вручения испанцу этой награды.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
📸 - LEO MESSI'S REACTION TO RODRI WINNING THE 2026 WORLD CUP GOLDEN BALL! pic.twitter.com/CbrsoGWWEj— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
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