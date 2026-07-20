Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский форвард дебютировал в составе Жироны в товарищеском матче
Испания
20 июля 2026, 10:49 | Обновлено 20 июля 2026, 11:10
794
0

Украинский форвард дебютировал в составе Жироны в товарищеском матче

Александр Пищур вышел на поле с первых минут в игре против саудовской «Аль-Кадисии»

20 июля 2026, 10:49 | Обновлено 20 июля 2026, 11:10
794
0
Украинский форвард дебютировал в составе Жироны в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 18 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились испанская «Жирона» и саудовская «Аль-Кадисия». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

В стартовом составе каталонского клуба вышел форвард сборной Украины U-21 Александр Пищур, который перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна.

Талантливый 21-летний футболист не сумел отличиться результативными действиями и был вынужден покинуть поле во втором тайме – главный тренер «Жироны» использовал широкую ротацию в этом поединке.

Пищур в прошлом сезоне выступал в составе венгерского «Дьера», где провел 36 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Трансфер украинца обошелся каталонцам в 900 тысяч евро.

В составе «Жироны» против «Аль-Кадисии» сыграл еще один украинец Владислав Крапивцов – вратарь появился на поле во втором тайме. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков не попали в заявку.

Товарищеский матч, 18 июля

Жирона Аль-Кадисия 0:0

Фотогалерея

По теме:
Бенефис игрока на просмотре. Черноморец в спарринге переиграл Реал Фарму
ВИДЕО. Фран Фернандес подвел итоги сборов Карпат в Словении
Карпаты – Железничар Сараево – 4:0. Дубли Дедова и Шаха. Видео голов, обзор
чемпионат Испании по футболу Жирона Аль-Кадисия Александр Пищур-младший товарищеские матчи
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ
Футбол | 20 июля 2026, 10:52 0
Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ
Проклятие продолжается. Дрейк проиграл крупную ставку на финал ЧМ

Рэпер поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины

ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Футбол | 20 июля 2026, 06:56 18
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026

Награда досталась Родри

Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Футбол | 20.07.2026, 08:22
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Футбол | 20.07.2026, 07:37
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 20.07.2026, 04:12
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 73
Футбол
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 44
Футбол
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем