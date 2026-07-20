Украинский форвард дебютировал в составе Жироны в товарищеском матче
Александр Пищур вышел на поле с первых минут в игре против саудовской «Аль-Кадисии»
В субботу, 18 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились испанская «Жирона» и саудовская «Аль-Кадисия». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.
В стартовом составе каталонского клуба вышел форвард сборной Украины U-21 Александр Пищур, который перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна.
Талантливый 21-летний футболист не сумел отличиться результативными действиями и был вынужден покинуть поле во втором тайме – главный тренер «Жироны» использовал широкую ротацию в этом поединке.
Пищур в прошлом сезоне выступал в составе венгерского «Дьера», где провел 36 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Трансфер украинца обошелся каталонцам в 900 тысяч евро.
В составе «Жироны» против «Аль-Кадисии» сыграл еще один украинец Владислав Крапивцов – вратарь появился на поле во втором тайме. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков не попали в заявку.
Товарищеский матч, 18 июля
Жирона – Аль-Кадисия – 0:0
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