Подрез в Праге прошла отбор и во 2-й раз сыграет в основе турнира WTA 250

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 136) сыграет в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.

Украинка преодолела квалификацию, переиграв Терезу Кречову (Чехия) и Рину Сайго (Япония, WTA 318).

WTA 250 Прага. Хард. Квалификация

Q1: Вероника Подрез (Украина) [2] – Тереза Кречова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:1

(Украина) [2] – Тереза Кречова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:1 Q1: Вероника Подрез (Украина) [2] – Рина Сайго (Япония) – 6:4, 6:1

19-летняя Подрез во второй раз в карьере сыграет в основной сетке соревнований на уровне Тура. В апреле 2026 года она добралась до финала турнира WTA 250 в Руане (Франция), также стартовав с квалификации. В поединке за трофей в Руане Вероника уступила Марте Костюк.

В 1/16 финала WTA 250 в Праге Подрез встретится с Керол Янг Су Ли (США, WTA 182). Поединок состоится 20 июля и начнется не ранее 13:30 по Киеву.

Если Вероника сумеет одолеть американку, которая также прошла отбор, то во втором круге поборется с победительницей поединка Мария Боузкова (Чехия, WTA 21) – Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA 62).