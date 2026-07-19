Подрез в Праге прошла отбор и во 2-й раз сыграет в основе турнира WTA 250
Вероника в квалификации к соревнованиям в Чехии одолела Терезу Кречову и Рину Сайго
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 136) сыграет в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.
Украинка преодолела квалификацию, переиграв Терезу Кречову (Чехия) и Рину Сайго (Япония, WTA 318).
WTA 250 Прага. Хард. Квалификация
- Q1: Вероника Подрез (Украина) [2] – Тереза Кречова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:1
- Q1: Вероника Подрез (Украина) [2] – Рина Сайго (Япония) – 6:4, 6:1
19-летняя Подрез во второй раз в карьере сыграет в основной сетке соревнований на уровне Тура. В апреле 2026 года она добралась до финала турнира WTA 250 в Руане (Франция), также стартовав с квалификации. В поединке за трофей в Руане Вероника уступила Марте Костюк.
В 1/16 финала WTA 250 в Праге Подрез встретится с Керол Янг Су Ли (США, WTA 182). Поединок состоится 20 июля и начнется не ранее 13:30 по Киеву.
Если Вероника сумеет одолеть американку, которая также прошла отбор, то во втором круге поборется с победительницей поединка Мария Боузкова (Чехия, WTA 21) – Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA 62).
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