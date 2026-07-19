ВИДЕО. Шахтер во втором тайме разгромил Рудеш в товарищеском матче
Голы забили: Егор Назарина, Бруниниьо (дубль), Невертон, Педриньо
Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Шахтер, забив 4 гола во втором тайме, разгромил соперников (5:0).
Голы забили: Егор Назарина (18 мин), Бруниньо (48 мин, 79 мин), Невертон (65 мин), Педриньо (74 мин).
Видеозапись матча
Видеозапись матча
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