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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 18:43 | Обновлено 19 июля 2026, 19:00
89
0

ВИДЕО. Шахтер во втором тайме разгромил Рудеш в товарищеском матче

Голы забили: Егор Назарина, Бруниниьо (дубль), Невертон, Педриньо

19 июля 2026, 18:43 | Обновлено 19 июля 2026, 19:00
89
0
ВИДЕО. Шахтер во втором тайме разгромил Рудеш в товарищеском матче
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер, забив 4 гола во втором тайме, разгромил соперников (5:0).

Голы забили: Егор Назарина (18 мин), Бруниньо (48 мин, 79 мин), Невертон (65 мин), Педриньо (74 мин).

Видеозапись матча

Видеозапись матча

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Шахтер – Рудеш – 5:0. Разгром в Словении. Видео голов и обзор
товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Егор Назарина видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Рудеш Бруниньо (Шахтер) Невертон Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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