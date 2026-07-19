ВИДЕО. Шахтер во втором тайме разгромил Рудеш в товарищеском матче

Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.

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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер, забив 4 гола во втором тайме, разгромил соперников (5:0).

Голы забили: Егор Назарина (18 мин), Бруниньо (48 мин, 79 мин), Невертон (65 мин), Педриньо (74 мин).

Видеозапись матча

Видеозапись матча