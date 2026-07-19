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  4. ВИДЕО. Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера в игре с Рудешом
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 17:34 | Обновлено 19 июля 2026, 18:54
454
0

ВИДЕО. Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера в игре с Рудешом

Горняки забили первый гол на 18-й минуте товарищеского матча в Словении

19 июля 2026, 17:34 | Обновлено 19 июля 2026, 18:54
454
0
ВИДЕО. Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера в игре с Рудешом
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Горняки забили первый гол на 18-й минуте.

Егор Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера (1:0).

ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Рудеш Егор Назарина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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