Украина. Премьер лига19 июля 2026, 17:34 | Обновлено 19 июля 2026, 18:54
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ВИДЕО. Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера в игре с Рудешом
Горняки забили первый гол на 18-й минуте товарищеского матча в Словении
19 июля 2026, 17:34 | Обновлено 19 июля 2026, 18:54
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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.
19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Горняки забили первый гол на 18-й минуте.
Егор Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера (1:0).
ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин
Видеозапись матча
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