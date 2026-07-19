ВИДЕО. Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера в игре с Рудешом

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Донецкий Шахтер проводит первый контрольный матч на сборах в межсезонье.

19 июля в 17:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Рудеш.

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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Горняки забили первый гол на 18-й минуте.

Егор Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера (1:0).

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ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин

Видеозапись матча