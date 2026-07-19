«Мы сделали первый шаг». Тухель определил главную цель сборной Англии
Немец хочет сократить отставание от лидеров мирового футбола
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями о перспективах «Трех львов» после победы над Францией (4:6) в матче за третье место ЧМ-2026.
«Думаю, вы все видели. У нас есть возможность сократить этот разрыв, но у них есть возможность снова его увеличить. Восемь лет назад Франция была чемпионом. Четыре года назад они были в финале. Есть небольшой разрыв, но это не проблема. Мы хотим его сократить.
Я говорил вчера, что сегодняшний день – это первый шаг к его сокращению. Мы это сделали. Мы победили их. Следующая возможность – матч с Испанией в Лиге наций.
Видеть, как команда так борется, заряжает энергией. Усталость придет потом. Нам всё ещё будет больно, когда завтра пройдёт финал. Это займёт немного времени, но в целом это даёт мне больше энергии, чем отнимает её», – сказал Тухель.
Осенью сборная Англии сыграет в одной группе Лиги наций с Испанией, Хорватией и Чехией. Матч против испанцев состоится 26 сентября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мунгенге до сих пор тренируется по индивидуальной программе
«Три льва» впервые в истории добыли бронзовые медали чемпионата мира