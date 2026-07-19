«Мы сделали первый шаг». Тухель определил главную цель сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями о перспективах «Трех львов» после победы над Францией (4:6) в матче за третье место ЧМ-2026.

«Думаю, вы все видели. У нас есть возможность сократить этот разрыв, но у них есть возможность снова его увеличить. Восемь лет назад Франция была чемпионом. Четыре года назад они были в финале. Есть небольшой разрыв, но это не проблема. Мы хотим его сократить.

Я говорил вчера, что сегодняшний день – это первый шаг к его сокращению. Мы это сделали. Мы победили их. Следующая возможность – матч с Испанией в Лиге наций.

Видеть, как команда так борется, заряжает энергией. Усталость придет потом. Нам всё ещё будет больно, когда завтра пройдёт финал. Это займёт немного времени, но в целом это даёт мне больше энергии, чем отнимает её», – сказал Тухель.