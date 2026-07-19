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  4. «Мы сделали первый шаг». Тухель определил главную цель сборной Англии
Чемпионат мира
19 июля 2026, 17:37 |
657
0

«Мы сделали первый шаг». Тухель определил главную цель сборной Англии

Немец хочет сократить отставание от лидеров мирового футбола

19 июля 2026, 17:37 |
657
0
«Мы сделали первый шаг». Тухель определил главную цель сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями о перспективах «Трех львов» после победы над Францией (4:6) в матче за третье место ЧМ-2026.

«Думаю, вы все видели. У нас есть возможность сократить этот разрыв, но у них есть возможность снова его увеличить. Восемь лет назад Франция была чемпионом. Четыре года назад они были в финале. Есть небольшой разрыв, но это не проблема. Мы хотим его сократить.

Я говорил вчера, что сегодняшний день – это первый шаг к его сокращению. Мы это сделали. Мы победили их. Следующая возможность – матч с Испанией в Лиге наций.

Видеть, как команда так борется, заряжает энергией. Усталость придет потом. Нам всё ещё будет больно, когда завтра пройдёт финал. Это займёт немного времени, но в целом это даёт мне больше энергии, чем отнимает её», – сказал Тухель.

Осенью сборная Англии сыграет в одной группе Лиги наций с Испанией, Хорватией и Чехией. Матч против испанцев состоится 26 сентября.

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Андрей Плыгун Источник: BBC
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