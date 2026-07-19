РОНАЛДИНЬО: «Этот финалист ЧМ-2026 играет в тот футбол, который я люблю»

Легенда сборной Бразилии Роналдиньо высказался по поводу игры национальной сборной Аргентины на ЧМ-2026.

«Вот такая Аргентина, это тот футбол, который я люблю смотреть, и та самоотдача, которую игроки демонстрируют в каждом матче. Аргентина всегда была такой, не так ли? Это чистая борьба, чистое сердце. У нее уже есть такая репутация, и она в очередной раз доходит до этого этапа именно таким образом. И есть Месси, правда, друг? Он может решать проблемы команды.

Команда отличается скромностью. Все бегают ради него, знают, когда отдать ему мяч, и осознают, что он может изменить ход игры и решить исход матча. Поэтому, думаю, это единство, которое у них есть, очень приятно наблюдать», – сказал он.