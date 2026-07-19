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  4. «Легко победят». Роналду предсказал исход матча Испания – Аргентина
Чемпионат мира
19 июля 2026, 17:08 |
954
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«Легко победят». Роналду предсказал исход матча Испания – Аргентина

Легендарный бразилец не верит в «Альбиселесте»

19 июля 2026, 17:08 |
954
1 Comments
«Легко победят». Роналду предсказал исход матча Испания – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился своими мыслями о финале Чемпионата мира-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина.

Легендарный бразилец убежден в уверенной победе «Фурии Роха». Он признался, что с самого начала считал испанцев и французов фаворитами турнира.

«Испания победит, причём легко. Они изначально были фаворитами наравне с Францией. Испания демонстрирует великолепный футбол. Это у них в ДНК. Они так играют уже много лет, с самого детства», – пояснил Роналдо.

Матч Испания – Аргентина состоится в воскресенье вечером, 19 июля. Начало игры – в 22:00.

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Роналдо сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: ESPN
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якби Мессі купав немовлят аргентинців, а не іспанців,
то чемпіоном стала б Аргентина.)))
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