Сын Марадоны: «Месси может выиграть хоть десять ЧМ, это ничего не изменит»

Диего Марадона-младший, сын легендарного нападающего сборной Аргентины, высказался по поводу сравнений своего отца с нынешним лидером «Альбиселесте» Лионелем Месси.

«Мой отец – инопланетянин, а Месси – лучший среди людей. Их нельзя сравнивать. Лео может выиграть хоть 10 чемпионатов мира, это ничего не изменит. Он сам сказал, что Диего — номер один. Как можно сравнивать игрока, который выступал в эпоху, когда на поле было разрешено практически всё – удары ногами, кулаками, жесткие столкновения, – с футболистом, который играет в то время, когда за первый же удар по ноге могут назначить пенальти?», — пояснил он.