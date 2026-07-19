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19 июля 2026, 16:54 |
902
0

Сын Марадоны: «Месси может выиграть хоть десять ЧМ, это ничего не изменит»

Сравнение Диего и Лионеля неуместно, считает Марадона-младший

19 июля 2026, 16:54 |
902
0
Сын Марадоны: «Месси может выиграть хоть десять ЧМ, это ничего не изменит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Аргентины
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Диего Марадона-младший, сын легендарного нападающего сборной Аргентины, высказался по поводу сравнений своего отца с нынешним лидером «Альбиселесте» Лионелем Месси.

«Мой отец – инопланетянин, а Месси – лучший среди людей. Их нельзя сравнивать. Лео может выиграть хоть 10 чемпионатов мира, это ничего не изменит. Он сам сказал, что Диего — номер один. Как можно сравнивать игрока, который выступал в эпоху, когда на поле было разрешено практически всё – удары ногами, кулаками, жесткие столкновения, – с футболистом, который играет в то время, когда за первый же удар по ноге могут назначить пенальти?», — пояснил он.

Марадона выиграл в составе сборной Аргентины ЧМ-1986. Месси победил на ЧМ-2022. В воскресенье, 19 июля, Лионель может во второй раз подряд стать чемпионом мира. В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Испании.

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Диего Марадона Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: Corriere dello Sport
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