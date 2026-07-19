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  4. Тони КРООС: «Если Испания забьет первой – забудьте об интриге»
Чемпионат мира
19 июля 2026, 15:41 | Обновлено 19 июля 2026, 15:43
821
0

Тони КРООС: «Если Испания забьет первой – забудьте об интриге»

Экс-игрок «Реала» назвал фаворита финала чемпионата мира

19 июля 2026, 15:41 | Обновлено 19 июля 2026, 15:43
821
0
Тони КРООС: «Если Испания забьет первой – забудьте об интриге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос
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Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал свое мнение относительно фаворита финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

«Если такая команда, как Испания, способна контролировать игру, уже ведя в счете, вы точно не захотите играть против нее», – сказал Кроос.

По его мнению, если команда Луиса де ла Фуэнте первой откроет счет, судьба матча может быть фактически решена:

«Если Испания забьет первой – забудьте об интриге. Они могут забить еще три или четыре. Аргентина не найдет никаких решений».

Впрочем, несмотря на то, что Кроос считает Испанию фаворитом, он не забывает о менталитете «альбиселесте» и влиянии Лионеля Месси на игру команды.

«Аргентина не сильнее Германии, но у них невероятный менталитет и есть Месси, который вывел их в финал. Я замечаю, что футбольный интеллект Месси постоянно растет», – отметил Тони.

Финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид Тони Кроос сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Испания - Аргентина
Иван Чирко Источник: Marca
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