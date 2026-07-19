Тони КРООС: «Если Испания забьет первой – забудьте об интриге»
Экс-игрок «Реала» назвал фаворита финала чемпионата мира
Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал свое мнение относительно фаворита финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.
«Если такая команда, как Испания, способна контролировать игру, уже ведя в счете, вы точно не захотите играть против нее», – сказал Кроос.
По его мнению, если команда Луиса де ла Фуэнте первой откроет счет, судьба матча может быть фактически решена:
«Если Испания забьет первой – забудьте об интриге. Они могут забить еще три или четыре. Аргентина не найдет никаких решений».
Впрочем, несмотря на то, что Кроос считает Испанию фаворитом, он не забывает о менталитете «альбиселесте» и влиянии Лионеля Месси на игру команды.
«Аргентина не сильнее Германии, но у них невероятный менталитет и есть Месси, который вывел их в финал. Я замечаю, что футбольный интеллект Месси постоянно растет», – отметил Тони.
Финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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