Тони КРООС: «Если Испания забьет первой – забудьте об интриге»

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал свое мнение относительно фаворита финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

«Если такая команда, как Испания, способна контролировать игру, уже ведя в счете, вы точно не захотите играть против нее», – сказал Кроос.

По его мнению, если команда Луиса де ла Фуэнте первой откроет счет, судьба матча может быть фактически решена:

«Если Испания забьет первой – забудьте об интриге. Они могут забить еще три или четыре. Аргентина не найдет никаких решений».

Впрочем, несмотря на то, что Кроос считает Испанию фаворитом, он не забывает о менталитете «альбиселесте» и влиянии Лионеля Месси на игру команды.

«Аргентина не сильнее Германии, но у них невероятный менталитет и есть Месси, который вывел их в финал. Я замечаю, что футбольный интеллект Месси постоянно растет», – отметил Тони.

Финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.