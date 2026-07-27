Жозе МОУРИНЬО: «Это настоящий воин, он создан для моего футбола»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо остался впечатлён игрой новичка мадридского клуба Марка Кукурельи за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года.

«Это настоящий воин, он создан для моего футбола», – сказал Жозе Моуриньо.

Напомним, что этим летом Марк Кукурелья официально перешёл в мадридский «Реал». Испанский защитник покинул лондонский «Челси» и присоединился к «королевскому клубу». Мадридцы заплатили за игрока 55 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов. Срок контракта – шесть сезонов.