Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Это настоящий воин, он создан для моего футбола»
Испания
27 июля 2026, 06:02 |
2602
0

Жозе МОУРИНЬО: «Это настоящий воин, он создан для моего футбола»

Тренер в восторге от Кукурельи

27 июля 2026, 06:02 |
2602
0
Жозе МОУРИНЬО: «Это настоящий воин, он создан для моего футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо 
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо остался впечатлён игрой новичка мадридского клуба Марка Кукурельи за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года.

«Это настоящий воин, он создан для моего футбола», – сказал Жозе Моуриньо.

Напомним, что этим летом Марк Кукурелья официально перешёл в мадридский «Реал». Испанский защитник покинул лондонский «Челси» и присоединился к «королевскому клубу». Мадридцы заплатили за игрока 55 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов. Срок контракта – шесть сезонов.

По теме:
ФОТО. Ламин Ямаль рассказал о тяжелом детстве
Жозе Моуриньо выбрал пять игроков Реала, которые являются неприкасаемыми
Моуринью указал на дверь звездному воспитаннику Реала
Жозе Моуриньо Марк Кукурелья Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб принял решение приобрести Довбика и Цыганкова
Футбол | 27 июля 2026, 07:02 0
Знаменитый клуб принял решение приобрести Довбика и Цыганкова
Знаменитый клуб принял решение приобрести Довбика и Цыганкова

«Трабзонспор» планирует грандиозную перестройку атакующей линии

Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Бокс | 26 июля 2026, 10:18 1
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы

Британец вызвал на бой Фьюри

Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Бокс | 26.07.2026, 13:08
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Андреа Пирло вышел с официальным заявлением из-за скандала с россиянами
Футбол | 27.07.2026, 02:47
Андреа Пирло вышел с официальным заявлением из-за скандала с россиянами
Андреа Пирло вышел с официальным заявлением из-за скандала с россиянами
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Бокс | 26.07.2026, 08:32
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
25.07.2026, 09:57 11
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 31
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 8
Бокс
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
25.07.2026, 07:02 2
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем