Испания27 июля 2026, 06:02 |
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Жозе МОУРИНЬО: «Это настоящий воин, он создан для моего футбола»
Тренер в восторге от Кукурельи
27 июля 2026, 06:02 |
2602
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо остался впечатлён игрой новичка мадридского клуба Марка Кукурельи за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года.
«Это настоящий воин, он создан для моего футбола», – сказал Жозе Моуриньо.
Напомним, что этим летом Марк Кукурелья официально перешёл в мадридский «Реал». Испанский защитник покинул лондонский «Челси» и присоединился к «королевскому клубу». Мадридцы заплатили за игрока 55 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов. Срок контракта – шесть сезонов.
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