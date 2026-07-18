Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала

Мадридский «Реал» продолжает масштабную перестройку состава после двух сезонов без крупных трофеев.

По информации испанских СМИ, главный тренер Жозе Моуриньо уже сформировал видение идеальной команды, которая должна вернуть клуб на вершину европейского футбола.

Главной трансферной целью клуба остается вингер «Баварии» Майкл Олисе, которого Жозе видит последним компонентом в формировании идеального состава.

По замыслу Моуриньо, «Реал» должен играть по схеме 4-2-3-1. В воротах останется Тибо Куртуа, а обновленная линия обороны будет выглядеть так: Дензел Дюмфрис, Ибраима Конате, Дин Хейсен и Марк Кукурелья.

В центре поля ожидается дуэт Орельена Тчуамени и Бернарду Силвы. Перед ними расположатся Майкл Олисе, Джуд Беллингем и Винисиус-младший. На острие атаки должен действовать Килиан Мбаппе.

Таким образом, Моуриньо видит стартовый состав «Реала» на следующий сезон следующим:

Куртуа – Дюмфрис, Конате, Хейсен, Кукурелья – Тчуамени, Бернарду Силва – Олисе, Беллингем, Винисиус – Мбаппе.