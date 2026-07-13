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  4. Моуриньо решил избавиться от пяти игроков Реала. Решена судьба Лунина
Испания
13 июля 2026, 06:32 |
3007
0

Моуриньо решил избавиться от пяти игроков Реала. Решена судьба Лунина

Тренер запланировал трансферные изменения

13 июля 2026, 06:32 |
3007
0
Моуриньо решил избавиться от пяти игроков Реала. Решена судьба Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Португальский тренер Жозе Моуриньо уже составил предварительный список футболистов, которые должны покинуть «Реал» перед сезоном 2026/27.

В список футболистов, которых «Реал» готов продать, вошли Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга и Фран Гарсия.

В то же время молодые таланты Франко Мастантуоно и Эндрик должны временно покинуть «Реал» на правах аренды. В мадридском клубе считают, что регулярная игровая практика поможет обоим футболистам быстрее прогрессировать, если они не получат достаточно игрового времени в основной команде.

Больше исходящих трансферов португалец не планирует — украинский вратарь Андрей Лунин продолжит выполнять роль дублера Тибо Куртуа.

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рауль Асенсио Эдуардо Камавинга Фран Гарсия Франко Мастантуоно Эндрик
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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