Моуриньо решил избавиться от пяти игроков Реала. Решена судьба Лунина

Португальский тренер Жозе Моуриньо уже составил предварительный список футболистов, которые должны покинуть «Реал» перед сезоном 2026/27.

В список футболистов, которых «Реал» готов продать, вошли Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга и Фран Гарсия.

В то же время молодые таланты Франко Мастантуоно и Эндрик должны временно покинуть «Реал» на правах аренды. В мадридском клубе считают, что регулярная игровая практика поможет обоим футболистам быстрее прогрессировать, если они не получат достаточно игрового времени в основной команде.

Больше исходящих трансферов португалец не планирует — украинский вратарь Андрей Лунин продолжит выполнять роль дублера Тибо Куртуа.