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  4. Планы изменились. Моуриньо не отпускает скандального игрока Реала в Англию
Испания
04 июля 2026, 14:59 |
808
0

Планы изменились. Моуриньо не отпускает скандального игрока Реала в Англию

Тчуамени останется в Мадриде

04 июля 2026, 14:59 |
808
0
Планы изменились. Моуриньо не отпускает скандального игрока Реала в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо заблокировал переход полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени в другой клуб.

Ранее сообщалось, что руководство «бланкос» решило продать француза после его драки с Федерико Вальверде. На Тчуамени уже положили глаз несколько клубов из АПЛ, в частности «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Моуриньо сначала не возлагал больших надежд на игрока, но внезапно изменил своё мнение. Теперь португалец хочет дать Орельяну шанс.

Это произошло на фоне новостей о том, что этим летом «Реал» больше не получит усиления в центре поля. Клуб интересовался Родри из «Манчестер Сити» и Энцо Фернандесом из «Челси», однако не смог договориться об их трансфере.

В прошлом сезоне Тчуамени провел в составе «сливочных» 49 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Жозе Моуриньо Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: TeamTalk
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