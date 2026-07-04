Планы изменились. Моуриньо не отпускает скандального игрока Реала в Англию

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо заблокировал переход полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени в другой клуб.

Ранее сообщалось, что руководство «бланкос» решило продать француза после его драки с Федерико Вальверде. На Тчуамени уже положили глаз несколько клубов из АПЛ, в частности «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Моуриньо сначала не возлагал больших надежд на игрока, но внезапно изменил своё мнение. Теперь португалец хочет дать Орельяну шанс.

Это произошло на фоне новостей о том, что этим летом «Реал» больше не получит усиления в центре поля. Клуб интересовался Родри из «Манчестер Сити» и Энцо Фернандесом из «Челси», однако не смог договориться об их трансфере.

В прошлом сезоне Тчуамени провел в составе «сливочных» 49 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.