Головная боль для Дешама. Основной игрок Франции не сыграет против Парагвая

Сборная Франции понесла серьезную кадровую потерю накануне матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая, который состоится в воскресенье, 5 июля, и начнется в 00:00 по киевскому времени.

Полузащитник мадридского «Реала» и вице-капитан команды Орельен Тчуамени получил повреждение бедра во время последней тренировки и не сможет принять участие в поединке.

Ожидается, что в стартовом составе Тчуамени заменит Ману Коне, который сыграет в центре поля вместе с Адриеном Рабьо.

26-летний футболист полностью провел три из четырех предыдущих матчей Франции на турнире – против Сенегала (3:1), Норвегии (4:1) и Швеции (3:0), а также отдал результативную передачу в матче с норвежцами. В игре второго тура группового этапа против Ирака (3:0) его также заменял Ману Коне.

Тчуамени проводит свой второй чемпионат мира в карьере. В 2022 году он сыграл во всех семи матчах французов на пути к финалу и забил один гол.