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  4. Головная боль для Дешама. Основной игрок Франции не сыграет против Парагвая
Чемпионат мира
04 июля 2026, 13:50 | Обновлено 04 июля 2026, 13:51
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0

Головная боль для Дешама. Основной игрок Франции не сыграет против Парагвая

Орельен Тчуамени получил повреждение во время тренировки

04 июля 2026, 13:50 | Обновлено 04 июля 2026, 13:51
1140
0
Головная боль для Дешама. Основной игрок Франции не сыграет против Парагвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени
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Сборная Франции понесла серьезную кадровую потерю накануне матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая, который состоится в воскресенье, 5 июля, и начнется в 00:00 по киевскому времени.

Полузащитник мадридского «Реала» и вице-капитан команды Орельен Тчуамени получил повреждение бедра во время последней тренировки и не сможет принять участие в поединке.

Ожидается, что в стартовом составе Тчуамени заменит Ману Коне, который сыграет в центре поля вместе с Адриеном Рабьо.

26-летний футболист полностью провел три из четырех предыдущих матчей Франции на турнире – против Сенегала (3:1), Норвегии (4:1) и Швеции (3:0), а также отдал результативную передачу в матче с норвежцами. В игре второго тура группового этапа против Ирака (3:0) его также заменял Ману Коне.

Тчуамени проводит свой второй чемпионат мира в карьере. В 2022 году он сыграл во всех семи матчах французов на пути к финалу и забил один гол.

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Иван Чирко Источник: L'Equipe
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