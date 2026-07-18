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  4. Дочь Суркиса предложила снять сериал о Биловаре «Зятек»
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 19:34 | Обновлено 18 июля 2026, 19:37
677
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Дочь Суркиса предложила снять сериал о Биловаре «Зятек»

Кристиан Биловар вместе с женой Яной пошутили в ответ на вопрос о сериале

18 июля 2026, 19:34 | Обновлено 18 июля 2026, 19:37
677
2 Comments
Дочь Суркиса предложила снять сериал о Биловаре «Зятек»
ФК Динамо. Кристиан Биловар
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Защитник «Динамо» Кристиан Биловар вместе с супругой Яной, дочерью президента киевского клуба Игоря Суркиса, дали интервью.

– Если бы о твоей жизни снимали сериал, как бы он назывался?

Кристиан Биловар: «Да будет «Кристиан».

Яна Суркис: «Зятек».

Пара обручилась три года назад, они воспитывают сына. Кристиан – воспитанник «Динамо», куда попал в 2015 году.

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Кристиан Биловар Яна Суркис Игорь Суркис Динамо Киев lifestyle чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник
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Не видаляйте коменти. Шлімазл має знати куди пішли вкрадені гроші
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Шлімазл і його зять
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