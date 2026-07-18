Украина. Премьер лига18 июля 2026, 19:34 | Обновлено 18 июля 2026, 19:37
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Дочь Суркиса предложила снять сериал о Биловаре «Зятек»
Кристиан Биловар вместе с женой Яной пошутили в ответ на вопрос о сериале
18 июля 2026, 19:34 | Обновлено 18 июля 2026, 19:37
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Защитник «Динамо» Кристиан Биловар вместе с супругой Яной, дочерью президента киевского клуба Игоря Суркиса, дали интервью.
– Если бы о твоей жизни снимали сериал, как бы он назывался?
Кристиан Биловар: «Да будет «Кристиан».
Яна Суркис: «Зятек».
Пара обручилась три года назад, они воспитывают сына. Кристиан – воспитанник «Динамо», куда попал в 2015 году.
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