Дочь Суркиса предложила снять сериал о Биловаре «Зятек»

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар вместе с супругой Яной, дочерью президента киевского клуба Игоря Суркиса, дали интервью.

– Если бы о твоей жизни снимали сериал, как бы он назывался?

Кристиан Биловар: «Да будет «Кристиан».

Яна Суркис: «Зятек».

Пара обручилась три года назад, они воспитывают сына. Кристиан – воспитанник «Динамо», куда попал в 2015 году.