Биловар признался, сколько денег в месяц тратит с дочерью Суркиса

Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар, который женат на дочери президента столичного клуба Игоря Суркиса Яне, ответил на вопросы, касающиеся его финансов.

– Если бы не футбол, чем бы ты зарабатывал?

– Либо теннисом, либо был бы предпринимателем.

– Что купил на свою первую зарплату?

– Спортивный костюм. И в первый раз, когда пошел за свой счет в ресторан, съел борщ и пельмени.

– Какая это была сумма?

– 3800 гривен.

– Лучший подарок, который ты делал Яне?

– Часы.

– А сколько они стоили?

– Давай я не буду говорить.

– Каков ваш лимит расходов в месяц?

– Нет такого лимита, но если так подсчитать, то в месяц от 4 до 5-6 тысяч долларов.