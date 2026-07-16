Биловар признался, сколько денег в месяц тратит с дочерью Суркиса
Семья защитника Динамо тратит 4-6 тысяч долларов
Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар, который женат на дочери президента столичного клуба Игоря Суркиса Яне, ответил на вопросы, касающиеся его финансов.
– Если бы не футбол, чем бы ты зарабатывал?
– Либо теннисом, либо был бы предпринимателем.
– Что купил на свою первую зарплату?
– Спортивный костюм. И в первый раз, когда пошел за свой счет в ресторан, съел борщ и пельмени.
– Какая это была сумма?
– 3800 гривен.
– Лучший подарок, который ты делал Яне?
– Часы.
– А сколько они стоили?
– Давай я не буду говорить.
– Каков ваш лимит расходов в месяц?
– Нет такого лимита, но если так подсчитать, то в месяц от 4 до 5-6 тысяч долларов.
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