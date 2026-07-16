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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 17:02 | Обновлено 16 июля 2026, 17:19
894
0

Биловар признался, сколько денег в месяц тратит с дочерью Суркиса

Семья защитника Динамо тратит 4-6 тысяч долларов

16 июля 2026, 17:02 | Обновлено 16 июля 2026, 17:19
894
0
Биловар признался, сколько денег в месяц тратит с дочерью Суркиса
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар
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Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар, который женат на дочери президента столичного клуба Игоря Суркиса Яне, ответил на вопросы, касающиеся его финансов.

– Если бы не футбол, чем бы ты зарабатывал?

– Либо теннисом, либо был бы предпринимателем.

– Что купил на свою первую зарплату?

– Спортивный костюм. И в первый раз, когда пошел за свой счет в ресторан, съел борщ и пельмени.

– Какая это была сумма?

– 3800 гривен.

– Лучший подарок, который ты делал Яне?

– Часы.

– А сколько они стоили?

– Давай я не буду говорить.

– Каков ваш лимит расходов в месяц?

– Нет такого лимита, но если так подсчитать, то в месяц от 4 до 5-6 тысяч долларов.

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Кристиан Биловар Яна Суркис Динамо Киев финансы lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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