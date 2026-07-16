Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо

Центральный защитник киевского Динамо Кристиан Биловар, который является зятем президента «бело-синих» Игоря Суркиса, заявил, что мечтает выступать за каталонскую Барселону.

– Какая твоя самая высокая футбольная мечта?

– Играть в «Барселоне», – лаконично сказал Кристиан.

25-летний защитник ранее защищал цвета кипрского АЭЛ, а в Украине играл за «Черноморец» и «Десну». В общей сложности на клубном уровне он провел 109 матчей, из которых 63 – в составе «Динамо».