Украина. Премьер лига16 июля 2026, 12:47 | Обновлено 16 июля 2026, 12:49
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Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Кристиан мечтает играть за «Барселону»
16 июля 2026, 12:47 | Обновлено 16 июля 2026, 12:49
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Центральный защитник киевского Динамо Кристиан Биловар, который является зятем президента «бело-синих» Игоря Суркиса, заявил, что мечтает выступать за каталонскую Барселону.
– Какая твоя самая высокая футбольная мечта?
– Играть в «Барселоне», – лаконично сказал Кристиан.
25-летний защитник ранее защищал цвета кипрского АЭЛ, а в Украине играл за «Черноморец» и «Десну». В общей сложности на клубном уровне он провел 109 матчей, из которых 63 – в составе «Динамо».
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