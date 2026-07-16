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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 12:47 | Обновлено 16 июля 2026, 12:49
122
0

Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо

Кристиан мечтает играть за «Барселону»

16 июля 2026, 12:47 | Обновлено 16 июля 2026, 12:49
122
0
Биловар выбрал клуб, ради которого готов уйти из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine.Кристиан Биловар
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Центральный защитник киевского Динамо Кристиан Биловар, который является зятем президента «бело-синих» Игоря Суркиса, заявил, что мечтает выступать за каталонскую Барселону.

– Какая твоя самая высокая футбольная мечта?

– Играть в «Барселоне», – лаконично сказал Кристиан.

25-летний защитник ранее защищал цвета кипрского АЭЛ, а в Украине играл за «Черноморец» и «Десну». В общей сложности на клубном уровне он провел 109 матчей, из которых 63 – в составе «Динамо».

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Кристиан Биловар Динамо Киев Барселона Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник
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