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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 10:51 |
853
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским защитником

Даниэль Дехтяр договорился о сотрудничестве с киевским клубом на три года

16 июля 2026, 10:51 |
853
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским защитником
Instagram. Даниэль Дехтяр
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Перспективный украинский защитник Даниэль Дехтяр подписал первый профессиональный контракт с киевским «Динамо». Об этом официально сообщило агентство FAMK Group.

В прошлом сезоне талантливый 19-летний футболист стал основным игроком юношеской команды «бело-синих» в своем же первом полноценном сезоне на уровне U-19.

Стороны договорились о сотрудничестве на три года. В сезоне 2026/27 защитник будет выступать за U-21 и ждать шанса от главного тренера Игоря Костюка, чтобы дебютировать за первую команду.

«Первый взрослый профессиональный контракт в карьере Даниэля Дехтяра! Поздравляем с этим важным шагом в карьере и желаем прогресса, побед и удачи на футбольном поле», – обратилась к игроку FAMK Group.

Дехтяр провел 30 матчей в прошлом сезоне, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Защитник играл за «Динамо» U-19 в чемпионате Украины и Юношеской лиге УЕФА.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо Киев U-19 продление контракта
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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