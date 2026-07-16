ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским защитником

Перспективный украинский защитник Даниэль Дехтяр подписал первый профессиональный контракт с киевским «Динамо». Об этом официально сообщило агентство FAMK Group.

В прошлом сезоне талантливый 19-летний футболист стал основным игроком юношеской команды «бело-синих» в своем же первом полноценном сезоне на уровне U-19.

Стороны договорились о сотрудничестве на три года. В сезоне 2026/27 защитник будет выступать за U-21 и ждать шанса от главного тренера Игоря Костюка, чтобы дебютировать за первую команду.

«Первый взрослый профессиональный контракт в карьере Даниэля Дехтяра! Поздравляем с этим важным шагом в карьере и желаем прогресса, побед и удачи на футбольном поле», – обратилась к игроку FAMK Group.

Дехтяр провел 30 матчей в прошлом сезоне, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Защитник играл за «Динамо» U-19 в чемпионате Украины и Юношеской лиге УЕФА.