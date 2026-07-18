Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 15:00 встречаются Сталь Жешув и Нива Винница.

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Товарищеская игра пройдет в Польше на стадионе Стали Жешув.

Видеотрансляция контрольного поединка не проводится.

В прошлом сезоне Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и понизился до Второй лиги.

Стартовый состав львовского Руха на матч против клуба Сталь Жешув

Рух (старт): Клименко, Залипка, Мужиловский, Баршак, Фицык, Шелепинский, Джурабаев, Рыбак, Себро, Кройтарь, Денисов.

Запас: Дзюнь, Ясинский, Угринчук, Нанашко, Тутти.

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