Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы
18 июля в 15:00 состоится товарищеский матч в Польше
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
18 июля в 15:00 встречаются Сталь Жешув и Нива Винница.
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Товарищеская игра пройдет в Польше на стадионе Стали Жешув.
Видеотрансляция контрольного поединка не проводится.
В прошлом сезоне Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и понизился до Второй лиги.
Стартовый состав львовского Руха на матч против клуба Сталь Жешув
Рух (старт): Клименко, Залипка, Мужиловский, Баршак, Фицык, Шелепинский, Джурабаев, Рыбак, Себро, Кройтарь, Денисов.
Запас: Дзюнь, Ясинский, Угринчук, Нанашко, Тутти.
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