Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Сталь Жешув
18.07.2026 15:00 – 12 0 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 июля 2026, 15:00 | Обновлено 18 июля 2026, 15:05
117
0

Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы

18 июля в 15:00 состоится товарищеский матч в Польше

18 июля 2026, 15:00 | Обновлено 18 июля 2026, 15:05
117
0
Львовский Рух играет в Польше против клуба Сталь Жешув. Стартовые составы
ФК Рух Львов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

18 июля в 15:00 встречаются Сталь Жешув и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеская игра пройдет в Польше на стадионе Стали Жешув.

Видеотрансляция контрольного поединка не проводится.

В прошлом сезоне Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и понизился до Второй лиги.

Стартовый состав львовского Руха на матч против клуба Сталь Жешув

Рух (старт): Клименко, Залипка, Мужиловский, Баршак, Фицык, Шелепинский, Джурабаев, Рыбак, Себро, Кройтарь, Денисов.

Запас: Дзюнь, Ясинский, Угринчук, Нанашко, Тутти.

Инфографика

По теме:
Оболонь в товарищеском матче обыграла новичка Первой лиги
Одесский Черноморец на своей базе принимает винницкую Ниву
Колос – Кудровка – 2:0. Дубль Демченко. Видео голов и обзор
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Сталь Жешув стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18 июля 2026, 04:32 6
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере

Вацко рассказал, что «Галатасарай» обратился к украинскому клубу

Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Футбол | 18 июля 2026, 10:27 13
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка

Дмитрий Михайленко обратился к киевскому клубу с просьбой доверять Павлу Люсину

Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Футбол | 18.07.2026, 15:02
Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Реал хочет подписать архитектора побед Испании на ЧМ-2026
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Футбол | 18.07.2026, 09:17
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
16.07.2026, 23:10 20
Волейбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем