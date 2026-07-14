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Товарищеские матчи
Рух Львов
14.07.2026 11:00 – FT 3 : 0
Феникс-Мариуполь
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Украина. Первая лига
14 июля 2026, 17:57 | Обновлено 14 июля 2026, 18:13
405
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Львовский Рух в спарринге на своей базе переиграл Феникс-Мариуполь

Счет открыл Иван Денисов, а затем дубль оформил Александр Кройтарь

14 июля 2026, 17:57 | Обновлено 14 июля 2026, 18:13
405
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Львовский Рух в спарринге на своей базе переиграл Феникс-Мариуполь
ФК Рух Львов
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Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в межсезонье.

14 июля в 11:00 Рух Львов на своей базе переиграл Феникс-Мариуполь (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч прошел на базе львовского Руха в Винниках.

У хозяев поля счет открыл Иван Денисов (12 мин), а затем дубль оформил Александр Кройтарь (41 и 67 мин).

В прошлом сезоне Рух добровольно покинул УПЛ (14-е место) и понизился до Второй лиге, а Феникс-Мариуполь занял 9-е место в Первой лиге.

Следующий спарринг желто-черные проведут в субботу, 18 июля, против Стали из Жешува.

Товарищеский матч. 14 июля 2026. Винники, УТБ Рух

Рух Львов – Феникс-Мариуполь – 3:0 (2:0)

Голы: Денисов, 12, Кройтарь, 41, 70

Рух: Клименко (Воробьев, 46), Залипка (Фицик, 79), Баршак (Ясинский, 46), Фицик, Мужиловский, Шелепинский (Угринчук, 46), Джурабаев (Рыбак, 65), Рыбак (Дзюнь, 46), Кройтарь (Денисов, 68), Себро (игрок на просмотре, 60), Денисов (Тутти, 46)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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А Карпати з ними мучились, а тут молодь Руху порвала - "цікаві" висновки напрошуються...
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