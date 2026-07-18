Победа Полтавы, ничья Руха. Результаты спаррингов 18 июля

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В субботу, 18 июля, команды Первой и Второй лиг провели контрольные поединки.

«Буковина U-21 сыграла с ивано-франковским «Прикарпатьем». Минимальную победу одержала более опытная команда.

В матче «Агробизнеса» с новичком Первой лиги ФК «Куликов-Белка» обошлось без забитых мячей.

«Рух» в матче с польской «Сталью» вел с разницей в два мяча. Однако победу львовская команда упустила.

Победы одержали «Подолье», «Пробой», «Ребел» и СК «Полтава».

Товарищеские матчи. 18 июля

«Буковина U-21 (Черновцы) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:1

Гол: Марусич, 30

«Агробизнес» (Волочиск) – «Куликов-Белка» – 0:0

«Скала 1911» (Стрый) – «Подолье» (Хмельницкий) – 0:2

«Сталь» (Жешув, Польша) – «Рух» (Львов, Украина) – 2:2

Голы: Саламон, 53, Ленярт, 90 – Рыбак, 45+1, Шелепинский, 49

«Самбор-Нива-2» (Тернополь) – «Пробой» (Городенка) – 0:3

Голы: Фесенко, 14, ИНП, 23, Иваничук, 33

ЮКСА (Тарасовка) – «Ребел» (Киев) – 2:3

Голы: Эмере, Поцхверия – Андрухив (дубль), ИНП

СК «Полтава» – ФК «Тростянец» – 2:1

Голы: Кобзарь, 59, Галенков, 70 – гол, 11