Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Выскочка, просто выскочка. Он вел себя, как пижон»
Чемпионат мира
18 июля 2026, 08:32 | Обновлено 18 июля 2026, 08:39
1781
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Выскочка, просто выскочка. Он вел себя, как пижон»

Артем раскритиковал Томаса Тухеля

18 июля 2026, 08:32 | Обновлено 18 июля 2026, 08:39
1781
1 Comments
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Выскочка, просто выскочка. Он вел себя, как пижон»
Instagram. Артем Милевский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легенда киевского Динамо Артем Милевский поделился эмоциями после матча Аргентины против Англии (2:1) в полуфинале ЧМ-2026, раскритиковав Томаса Тухеля.

– Артем, давай начнем с матча Англия – Аргентина. Что скажешь об игре? Англичане забили первыми, но потом прижались к своим воротам, словно испугались.

– Честно говоря, читал все эти заявления Джо Коула в соцсетях. Столько было разговоров, что они Аргентину чуть ли не катком переедут. А в итоге Беллингем снова где-то скрылся. Первые 30 минут вообще напоминали некое UFC или MMA. Все хотели кому-то доказать, никто не уступал. Может, в первые минуты полуфинала и надо так играть, но мне было мало футбола.

Когда вы забиваете гол Аргентине, отходите назад и Кейн начинает играть опорника... Мне это напомнило, как мы играли за Динамо Киев в нулевых, а условный Кривбасс забивал нам гол, становился у своей штрафной и старался всеми способами не дать нам забить. Но в итоге это все равно не работает.

Я очень удивлен тем, что Англия стала так играть при счете 1:0. Пошли подачи, пошло давление от аргентинцев, получились свежие игроки, среди которых мой любимец Лаутаро. Характер команды Скалони просто поражает. У Месси два ассиста, и здесь просто нечего добавить. Мужики вытащили матч на характере, на зубах, и пусть теперь никто не рассказывает о судьях.

– Можно сказать, что Англия поплатилась за свою трусость?

– Думаю, да. Тухель там бегал, прыгал... Выскочка, просто выскочка! Он мне не очень симпатичен. Тренер вообще вел себя как пижон. Ну чего вы начали играть в такой футбол, испугались? Побежали сразу же удерживать этот счет и обосрались. Вы ведь команда из топ-4, как так можно? В итоге получили два гола и поехали домой, – сказал Артем.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче третьего места. Начало – в 00.00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

По теме:
Скалони рассказал о разговоре с Месси перед финалом ЧМ-2026: «Мы – история»
Легенда сборной Испании высказался о Месси перед финалом ЧМ-2026
ФОТО. Девушка дня. Кто вдохновляет героя сборной Аргентины?
Артем Милевский Томас Тухель сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего
Футбол | 18 июля 2026, 08:02 2
Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего
Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего

Украинец решил возобновить переговоры с «Трабзонспором»

Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 17 июля 2026, 09:30 1
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо

Авторитетный в прошлом нападающий остался разочарован действиями динамовцев

Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17.07.2026, 20:02
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб
Футбол | 18.07.2026, 05:32
Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб
Один из самых талантливых игроков Динамо может перейти в другой клуб
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Бокс | 18.07.2026, 06:12
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ну коли запойний мажор-алконавт критикує екс-тренера одного з грандів європейського футболу та тренера збірної то це звісно вказує на "рівень" експертності
Ответить
0
Популярные новости
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 38
Футбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 19
Футбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
16.07.2026, 23:10 20
Волейбол
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
17.07.2026, 22:42
Бокс
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем