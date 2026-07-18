Артем МИЛЕВСКИЙ: «Выскочка, просто выскочка. Он вел себя, как пижон»

Легенда киевского Динамо Артем Милевский поделился эмоциями после матча Аргентины против Англии (2:1) в полуфинале ЧМ-2026, раскритиковав Томаса Тухеля.

– Артем, давай начнем с матча Англия – Аргентина. Что скажешь об игре? Англичане забили первыми, но потом прижались к своим воротам, словно испугались.

– Честно говоря, читал все эти заявления Джо Коула в соцсетях. Столько было разговоров, что они Аргентину чуть ли не катком переедут. А в итоге Беллингем снова где-то скрылся. Первые 30 минут вообще напоминали некое UFC или MMA. Все хотели кому-то доказать, никто не уступал. Может, в первые минуты полуфинала и надо так играть, но мне было мало футбола.

Когда вы забиваете гол Аргентине, отходите назад и Кейн начинает играть опорника... Мне это напомнило, как мы играли за Динамо Киев в нулевых, а условный Кривбасс забивал нам гол, становился у своей штрафной и старался всеми способами не дать нам забить. Но в итоге это все равно не работает.

Я очень удивлен тем, что Англия стала так играть при счете 1:0. Пошли подачи, пошло давление от аргентинцев, получились свежие игроки, среди которых мой любимец Лаутаро. Характер команды Скалони просто поражает. У Месси два ассиста, и здесь просто нечего добавить. Мужики вытащили матч на характере, на зубах, и пусть теперь никто не рассказывает о судьях.

– Можно сказать, что Англия поплатилась за свою трусость?

– Думаю, да. Тухель там бегал, прыгал... Выскочка, просто выскочка! Он мне не очень симпатичен. Тренер вообще вел себя как пижон. Ну чего вы начали играть в такой футбол, испугались? Побежали сразу же удерживать этот счет и обосрались. Вы ведь команда из топ-4, как так можно? В итоге получили два гола и поехали домой, – сказал Артем.

В ночь с 18 на 19 июля Англия сыграет с Францией в матче третьего места. Начало – в 00.00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.