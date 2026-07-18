Месси ответил хейтерам, утверждающим, что Аргентину тянет ФИФА
Аргентинец не согласен с таким мнением
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал критику болельщиков, утверждающих, что Аргентине помогает ФИФА.
«Нет... Это просто безумие после всего, чего мы достигли. Пять финалов подряд, два финала чемпионата мира подряд... В течение последних четырёх лет мы были лучшей командой.
Кому бы это ни нравилось и что бы ни говорили, эта команда доказала на поле, что нам никто ничего не даёт просто так. Мы играли с гордостью, сердцем и демонстрировали качественный футбол. Мы прошли непростой путь к успеху. Я счастлив и горжусь этой командой», – сказал Месси.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi on the media and people saying that Argentina is ‘favoured’ by FIFA:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 15, 2026
"No... It’s insane what we’ve achieved. Five finals in a row, two World Cup finals in a row... We’ve been the BEST over the last four years."
"Whoever it upsets, whatever they say,… pic.twitter.com/tgS4Za68Qj
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