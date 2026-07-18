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  4. Месси ответил хейтерам, утверждающим, что Аргентину тянет ФИФА
Чемпионат мира
18 июля 2026, 02:32 |
97
0

Месси ответил хейтерам, утверждающим, что Аргентину тянет ФИФА

Аргентинец не согласен с таким мнением

18 июля 2026, 02:32 |
97
0
Месси ответил хейтерам, утверждающим, что Аргентину тянет ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал критику болельщиков, утверждающих, что Аргентине помогает ФИФА.

«Нет... Это просто безумие после всего, чего мы достигли. Пять финалов подряд, два финала чемпионата мира подряд... В течение последних четырёх лет мы были лучшей командой.

Кому бы это ни нравилось и что бы ни говорили, эта команда доказала на поле, что нам никто ничего не даёт просто так. Мы играли с гордостью, сердцем и демонстрировали качественный футбол. Мы прошли непростой путь к успеху. Я счастлив и горжусь этой командой», – сказал Месси.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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