Стало известно, о чем спорили Месси и Беллингем в полуфинале ЧМ-2026

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал инцидент, который произошел в полуфинале чемпионата мира.

Сборная Аргентины победила англичан, забив два гола в конце второго тайма, а в камеры попал эмоциональный разговор Джуда с вингером соперника Лионелем Месси.

«На самом деле мы обсуждали фол, в этом не было ничего плохого. Я уверен, что все сделают свое дело и раздуют это до небывалых размеров, но это не было конфликтом.

Я подумал, что был фол со стороны Аргентины, но он сказал: «Как насчет того, что били меня в предыдущем эпизоде?» Я ответил: «Ты достаточно силен, чтобы выдержать это».

Мы потерпели тяжелое поражение, поэтому мне очень больно, но это привилегия выйти на поле против одного из лучших игроков мира, – рассказал Беллингем.

ВИДЕО. Разговор Беллингема и Месси в полуфинале чемпионата мира