Стало известно, о чем спорили Месси и Беллингем в полуфинале ЧМ-2026
Полузащитник сборной Англии прокомментировал свой разговор с аргентинским футболистом
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал инцидент, который произошел в полуфинале чемпионата мира.
Сборная Аргентины победила англичан, забив два гола в конце второго тайма, а в камеры попал эмоциональный разговор Джуда с вингером соперника Лионелем Месси.
«На самом деле мы обсуждали фол, в этом не было ничего плохого. Я уверен, что все сделают свое дело и раздуют это до небывалых размеров, но это не было конфликтом.
Я подумал, что был фол со стороны Аргентины, но он сказал: «Как насчет того, что били меня в предыдущем эпизоде?» Я ответил: «Ты достаточно силен, чтобы выдержать это».
Мы потерпели тяжелое поражение, поэтому мне очень больно, но это привилегия выйти на поле против одного из лучших игроков мира, – рассказал Беллингем.
ВИДЕО. Разговор Беллингема и Месси в полуфинале чемпионата мира
Messi: “That decision should’ve went our way.”— Speedline (@speedlne) July 16, 2026
Bellingham: “No, there was no foul.”
Messi: “He hit me in the head.”
Bellingham: “No foul.”
Messi: “Alright.” “Alright.”pic.twitter.com/eA0RzXKHpk
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