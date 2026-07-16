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Чемпионат мира
16 июля 2026, 13:47 |
1468
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Стало известно, о чем спорили Месси и Беллингем в полуфинале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии прокомментировал свой разговор с аргентинским футболистом

16 июля 2026, 13:47 |
1468
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Стало известно, о чем спорили Месси и Беллингем в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал инцидент, который произошел в полуфинале чемпионата мира.

Сборная Аргентины победила англичан, забив два гола в конце второго тайма, а в камеры попал эмоциональный разговор Джуда с вингером соперника Лионелем Месси.

«На самом деле мы обсуждали фол, в этом не было ничего плохого. Я уверен, что все сделают свое дело и раздуют это до небывалых размеров, но это не было конфликтом.

Я подумал, что был фол со стороны Аргентины, но он сказал: «Как насчет того, что били меня в предыдущем эпизоде?» Я ответил: «Ты достаточно силен, чтобы выдержать это».

Мы потерпели тяжелое поражение, поэтому мне очень больно, но это привилегия выйти на поле против одного из лучших игроков мира, – рассказал Беллингем.

ВИДЕО. Разговор Беллингема и Месси в полуфинале чемпионата мира

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу Джуд Беллингем Лионель Месси
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Мессі можна бити ,бо ти сильный,що?????
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