Скалони рассказал о разговоре с Месси перед финалом ЧМ-2026: «Мы – история»
Коуч сборной Аргентины восторгается Месси
Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о разговоре с Лионелем Месси накануне финала ЧМ-2026, в котором Аргентина встретится с Испанией.
«Месси сказал мне: «Мы – настоящая история». Но тот, кто действительно является частью истории, – это он, настоящая легенда. Когда я слышу, как он говорит, меня переполняет гордость. То, что лучший футболист, которого когда-либо видел мир, так думает об этой команде, это что-то действительно замечательное», – сказал Скалони.
Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.
🥺🇦🇷 Lionel Scaloni: “Messi told me: We’re a pure history”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026
“But the one who’s truly history is him, a legend. Hearing him say that fills me with pride”.
“To have the greatest footballer the world has ever seen think that about this group is something truly wonderful”. pic.twitter.com/eVu2lTqKKU
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