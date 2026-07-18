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  4. Скалони рассказал о разговоре с Месси перед финалом ЧМ-2026: «Мы – история»
Чемпионат мира
18 июля 2026, 08:12 | Обновлено 18 июля 2026, 08:35
473
0

Скалони рассказал о разговоре с Месси перед финалом ЧМ-2026: «Мы – история»

Коуч сборной Аргентины восторгается Месси

18 июля 2026, 08:12 | Обновлено 18 июля 2026, 08:35
473
0
Скалони рассказал о разговоре с Месси перед финалом ЧМ-2026: «Мы – история»
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о разговоре с Лионелем Месси накануне финала ЧМ-2026, в котором Аргентина встретится с Испанией.

«Месси сказал мне: «Мы – настоящая история». Но тот, кто действительно является частью истории, – это он, настоящая легенда. Когда я слышу, как он говорит, меня переполняет гордость. То, что лучший футболист, которого когда-либо видел мир, так думает об этой команде, это что-то действительно замечательное», – сказал Скалони.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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