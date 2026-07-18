Чемпионат мира18 июля 2026, 07:37 | Обновлено 18 июля 2026, 08:28
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Легенда сборной Испании высказался о Месси перед финалом ЧМ-2026
Хаби Алонсо похвалил легендарного аргентинца
18 июля 2026, 07:37 | Обновлено 18 июля 2026, 08:28
2072
0
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Главный тренер лондонского Челси Хаби Алонсо высказался о Лионеле Месси перед финалом ЧМ-2026, в котором встретятся Испания и Аргентина.
«Лионель Месси? Честно говоря, он в лучшей форме, чем мы все ждали, я считаю. Он играет со свежестью. Он действует очень, очень решительно и очень разумно», – сказал Алонсо.
Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.
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