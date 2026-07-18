Легенда сборной Испании высказался о Месси перед финалом ЧМ-2026

Главный тренер лондонского Челси Хаби Алонсо высказался о Лионеле Месси перед финалом ЧМ-2026, в котором встретятся Испания и Аргентина.

«Лионель Месси? Честно говоря, он в лучшей форме, чем мы все ждали, я считаю. Он играет со свежестью. Он действует очень, очень решительно и очень разумно», – сказал Алонсо.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.