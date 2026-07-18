ФОТО. Жена Месси расплакалась после драматичного гола Аргентины
Антонела Роккуццо не смогла сдержать эмоций во время полуфинала чемпионата мира
Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – эмоционально отреагировала на камбэк команды в полуфинале чемпионата мира против Англии.
Аргентина уступала после гола Энтони Гордона, но на 86-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Месси и короткого розыгрыша углового.
Камеры показали Антонелу на трибунах. Рокуццо эмоционально отпраздновала гол, а затем не смогла сдержать слез. Кадры с ее реакцией быстро разошлись по соцсетям.
В компенсированное время Лаутаро Мартинес забил решающий мяч и принес Аргентине победу со счетом 2:1.
Команда Лионеля Скалони второй раз подряд вышла в финал ЧМ, где встретится с Испанией. Для 39-летнего Месси этот матч может стать последним на чемпионатах мира.
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