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18 июля 2026, 01:50 | Обновлено 18 июля 2026, 01:52
419
0

ФОТО. Жена Месси расплакалась после драматичного гола Аргентины

Антонела Роккуццо не смогла сдержать эмоций во время полуфинала чемпионата мира

18 июля 2026, 01:50 | Обновлено 18 июля 2026, 01:52
419
0
ФОТО. Жена Месси расплакалась после драматичного гола Аргентины
X. Антонела Роккуццо
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Жена капитана сборной Аргентины Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – эмоционально отреагировала на камбэк команды в полуфинале чемпионата мира против Англии.

Аргентина уступала после гола Энтони Гордона, но на 86-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Месси и короткого розыгрыша углового.

Камеры показали Антонелу на трибунах. Рокуццо эмоционально отпраздновала гол, а затем не смогла сдержать слез. Кадры с ее реакцией быстро разошлись по соцсетям.

В компенсированное время Лаутаро Мартинес забил решающий мяч и принес Аргентине победу со счетом 2:1.

Команда Лионеля Скалони второй раз подряд вышла в финал ЧМ, где встретится с Испанией. Для 39-летнего Месси этот матч может стать последним на чемпионатах мира.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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