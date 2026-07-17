Англия17 июля 2026, 22:11 |
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Трансфер Салаха в Бешикташ срывается? Агент заинтриговал заявлением
Агент Мохамеда Салаха всех запутал
17 июля 2026, 22:11 |
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Лидер сборной Египта Мохамед Салах активно занялся поиском нового места работы. Его контракт с «Ливерпулем» завершился в конце прошлого сезона.
Инсайдеры раздобыли информацию о переговорах вингера с турецким «Бешикташем», но сделка далека от заключения, если верить агенту футболиста.
Рами Аббас заявил: «Лично я не знаю, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Что это вам говорит?»
Салаху 34 года, его трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.
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