Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Салаха в Бешикташ срывается? Агент заинтриговал заявлением
Англия
17 июля 2026, 22:11 |
277
0

Трансфер Салаха в Бешикташ срывается? Агент заинтриговал заявлением

Агент Мохамеда Салаха всех запутал

17 июля 2026, 22:11 |
277
0
Трансфер Салаха в Бешикташ срывается? Агент заинтриговал заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лидер сборной Египта Мохамед Салах активно занялся поиском нового места работы. Его контракт с «Ливерпулем» завершился в конце прошлого сезона.

Инсайдеры раздобыли информацию о переговорах вингера с турецким «Бешикташем», но сделка далека от заключения, если верить агенту футболиста.

Рами Аббас заявил: «Лично я не знаю, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Что это вам говорит?»

Салаху 34 года, его трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.

По теме:
ПСЖ выставил полузащитника на трансфер
Цена сделки – 140 млн. Реал продаст свою суперзвезду, чтобы купить Олисе
Бразильский журналист: «Этот игрок не очень увлечен Шахтером»
Мохамед Салах Бешикташ Ливерпуль трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Бокс | 17 июля 2026, 07:53 13
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского

Супруга боксёра отреагировала на отставку Федорова

С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
Футбол | 16 июля 2026, 23:21 232
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю
С игры так и не забили. Динамо только в серии пенальти прошло Университатю

Киевляне с трудом вышли в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Источник раскрыл размер зарплаты Гуцуляка в Турции
Футбол | 17.07.2026, 20:40
Источник раскрыл размер зарплаты Гуцуляка в Турции
Источник раскрыл размер зарплаты Гуцуляка в Турции
Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Теннис | 17.07.2026, 18:33
Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал на уровне Тура
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 17.07.2026, 09:30
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
16.07.2026, 06:02
Бокс
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 156
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 11
Футбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 17
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем