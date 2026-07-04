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  4. ФОТО. Салах оформил паненку в серии пенальти и посмеялся над голкипером
Чемпионат мира
04 июля 2026, 00:55 | Обновлено 04 июля 2026, 01:03
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ФОТО. Салах оформил паненку в серии пенальти и посмеялся над голкипером

Мохамед уверенно реализовал 11-метровый в матче 1/16 финала ЧМ Австралия – Египет

04 июля 2026, 00:55 | Обновлено 04 июля 2026, 01:03
361
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ФОТО. Салах оформил паненку в серии пенальти и посмеялся над голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лидер сборной Египта Мохамед Салах красиво реализовал свой 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти против Австралии (4:2).

Салах подошел к мячу третьим из египтской команды и оформил голкиперу австралийцев Мэтью Райану паненку.

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После гола Мохамед посмеялся над Мэтью, который перед ударом пытался помешать египтянину сконцентрироваться.

Салах проводил посредственый матч против Австралии, но в овертайме повел команду вперед и создал несколько опасных моментов. В итоге Мохамед стал лучшим игроком этого поединка, получив индивидуальную награду.

Египет впервые в истории преодолел раунд плей-офф на мундиале и далее сыграет либо с Аргентиной, либо с Кабо-Верде.

ФОТО. Салах оформил паненку в серии пенальти и посмеялся над голкипером

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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