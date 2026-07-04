ФОТО. Салах оформил паненку в серии пенальти и посмеялся над голкипером
Мохамед уверенно реализовал 11-метровый в матче 1/16 финала ЧМ Австралия – Египет
Лидер сборной Египта Мохамед Салах красиво реализовал свой 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти против Австралии (4:2).
Салах подошел к мячу третьим из египтской команды и оформил голкиперу австралийцев Мэтью Райану паненку.
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После гола Мохамед посмеялся над Мэтью, который перед ударом пытался помешать египтянину сконцентрироваться.
Салах проводил посредственый матч против Австралии, но в овертайме повел команду вперед и создал несколько опасных моментов. В итоге Мохамед стал лучшим игроком этого поединка, получив индивидуальную награду.
Египет впервые в истории преодолел раунд плей-офф на мундиале и далее сыграет либо с Аргентиной, либо с Кабо-Верде.
ФОТО. Салах оформил паненку в серии пенальти и посмеялся над голкипером
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