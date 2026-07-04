3 июля сборная Египта пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026, одолев команду Австралии в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 4:2).

Перед началом серии тренерский штаб египтян собрал игроков и показал видео с матча Ла Лиги между Реалом и Леванте – тогда Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар в ворота Мэтью Райана.

Райан вышел в составе Австралии на 119-й минуте матча с Египтом спецально под пенальти. В итоге все 4 пенальтиста от Египта забили свои 11-метровые удары.

Леванте – последний клуб Райана в карьере. Он покинул команду в конце сезона 2025/26 в статусе свободного агента и пока что не нашел новое место работы.

Египет в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с победителем пары Аргентина – Кабо-Верде.

ФОТО. Игроки Египта смотрели пенальти Мбаппе перед серией с Австралией